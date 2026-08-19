El papa león xiv en argentina: el gobierno analiza decretar asueto y prepara un operativo masivo

El Gobierno mantuvo la primera reunión organizativa para la llegada del Papa León XIV a la Argentina, donde se analiza definir un asueto administrativo para facilitar la movilidad y la seguridad.

Posible asueto y fecha confirmada de la visita

El Ejecutivo evalúa decretar asueto durante los días de la estadía papal, medida que se oficializaría poco antes de su arribo previsto para principios de noviembre.

Durante su estadía, el Sumo Pontífice se hospedará en la sede de la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires para optimizar la logística de los traslados.

Escenarios propuestos y una nueva revisión clave

El 30 de agosto llegará al país una segunda comitiva de avanzada de la Santa Sede para terminar de ratificar y evaluar los lugares seleccionados.

Entre las locaciones previstas para las celebraciones se destacan el Monumento a los Españoles en la capital, la Basílica de Luján, el cotolengo de Claypole y el predio de FADEA en Córdoba.

Operativo de seguridad para convocatorias masivas

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, estará a cargo de coordinar los operativos al aire libre, previendo un millón de personas por cada evento.

La coordinación requerirá sumar a las comisiones organizadoras a funcionarios de la provincia de Buenos Aires y Córdoba para articular el despliegue policial.

Reunión con Milei y homenaje a Francisco

Se prevé un encuentro oficial entre el Santo Padre y el presidente Javier Milei, ya que la actividad posee carácter de visita de Estado.

Asimismo, las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina anticiparon que el itinerario incluirá un homenaje al Papa Francisco y pronunciamientos sobre temas sociales y económicos.