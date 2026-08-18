Martes de frío y cielo nublado: cómo continuará el clima en la Provincia de Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires inicia este martes 18 de agosto su primera jornada hábil después del feriado del lunes 17, con un escenario meteorológico marcado por el frío, la abundante nubosidad y la posibilidad de precipitaciones en distintos sectores bonaerenses.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ingreso de aire frío y el avance de un frente mantienen condiciones inestables sobre buena parte del territorio provincial. Para este martes se prevé una jornada con cielo mayormente nublado, temperaturas bajas y lluvias o lloviznas aisladas, especialmente durante las primeras horas.

El ambiente será particularmente frío durante la mañana, mientras que las temperaturas tendrán una recuperación limitada durante la tarde. Además, el viento contribuirá a generar una mayor sensación de frío en diferentes sectores de la Provincia.

Cómo continuará el tiempo durante la semana

Las condiciones meteorológicas no cambiarán de manera significativa de inmediato. El miércoles todavía podrían registrarse períodos de nubosidad, lluvias aisladas y ambiente fresco, aunque paulatinamente comenzaría a observarse una mejora.

Hacia el jueves se espera una tendencia hacia condiciones más estables, con disminución de la nubosidad y algunos períodos de mayor presencia del sol. Sin embargo, las temperaturas continuarán siendo propias del invierno, especialmente durante las primeras horas del día.

Para el viernes y el sábado se proyecta, en principio, una situación más estable en buena parte de la provincia, aunque con mañanas frías y tardes frescas. Los pronósticos extendidos anticipan además una recuperación térmica moderada hacia la segunda mitad de la semana, aunque sin un cambio brusco hacia condiciones primaverales.

De esta manera, después del feriado del lunes 17, los bonaerenses retoman sus actividades habituales con una semana que tendrá como principales protagonistas al frío, la nubosidad y algunos períodos de inestabilidad, antes de una progresiva mejora de las condiciones hacia el final de la semana.

Como siempre, el pronóstico puede presentar modificaciones en las próximas actualizaciones, por lo que será importante seguir la evolución de las condiciones meteorológicas, especialmente ante posibles cambios en las zonas y horarios de las precipitaciones.