Después del feriado de agosto, cuándo será el próximo fin de semana largo

El feriado de este lunes 17 de agosto marca el cierre del fin de semana largo y, para quienes ya están pensando en la próxima oportunidad de descanso, habrá que esperar hasta octubre. Septiembre no tendrá feriados nacionales en 2026, por lo que será un mes completo sin fines de semana largos a nivel nacional.

El próximo feriado nacional será el lunes 12 de octubre, cuando se conmemorará el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Al caer nuevamente lunes, la fecha permitirá conformar un nuevo fin de semana largo de tres días: sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre.

De esta manera, después del descanso de agosto, el calendario nacional tendrá una pausa durante todo septiembre y recién volverá a ofrecer un fin de semana largo en octubre.

El calendario que viene

El 12 de octubre es un feriado nacional trasladable establecido por la legislación argentina y está dedicado al Día del Respeto a la Diversidad Cultural. En 2026, la fecha coincide con un lunes, por lo que no será necesario trasladarla para generar el descanso extendido.

Más adelante llegará otro fin de semana largo en noviembre. El 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional, será trasladado al lunes 16 de noviembre, mientras que el viernes 20 figura además como día no laborable con fines turísticos según el calendario oficial.

Por lo tanto, quienes terminan este lunes el fin de semana largo de agosto deberán esperar 55 días hasta el próximo feriado nacional, que será el lunes 12 de octubre.

El calendario oficial de feriados nacionales de 2026 puede consultarse en el sitio del Gobierno nacional. Calendario oficial de feriados 2026