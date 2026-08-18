Crece el reclamo en la provincia de buenos aires por el estado de los caminos rurales

El estado de los caminos rurales volvió a generar fuertes reclamos en distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires, donde productores agropecuarios cuestionan las condiciones de transitabilidad y, en algunos distritos, también reclaman conocer con precisión cuál fue el destino de los recursos recaudados específicamente para el mantenimiento de la red vial.

Uno de los conflictos que tomó mayor relevancia en las últimas horas se registra en Colón, en el norte bonaerense. Allí, la Sociedad Rural local y productores independientes profundizaron su reclamo ante el municipio y solicitaron información detallada sobre los ingresos y gastos vinculados con los caminos rurales entre 2023 y 2026.

El pedido contempla conocer cuánto dinero fue recaudado mediante la Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal, qué fondos provinciales y nacionales fueron recibidos y cómo fueron utilizados. También solicitaron información sobre las obras realizadas, los kilómetros intervenidos, el personal afectado y la maquinaria disponible.

El conflicto comenzó a tomar fuerza a fines de julio, cuando productores presentaron un petitorio ante el intendente de Colón, Waldemar Giordano, reclamando respuestas frente al deterioro de distintos sectores de la red vial.

Desde el municipio reconocieron que existen sectores que necesitan mejoras y plantearon la creación de una Mesa Técnica de la Red Vial Rural, con participación de representantes del sector productivo. El objetivo sería actualizar el diagnóstico de los caminos, analizar el plan de mantenimiento y buscar alternativas de financiamiento.

Sin embargo, los productores consideran que antes de avanzar con esa instancia necesitan acceder a la documentación que permita determinar cuánto dinero ingresó y cuánto se destinó efectivamente a los caminos.

Según la información difundida por los productores, durante 2026 el programa destinado a la red vial cuenta con una asignación de $554,6 millones. A su vez, estiman ingresos por distintos conceptos vinculados con recursos provinciales y municipales que alcanzarían $1.136,6 millones hasta junio. Los productores reclaman acceder a la documentación oficial para poder verificar esos números y establecer cómo fueron utilizados los recursos.

Un reclamo que ya llegó a la Justicia en General Guido

La discusión adquiere especial relevancia en la Quinta Sección Electoral, donde productores de General Guido llevaron su reclamo a la Justicia.

Un grupo de productores presentó una acción ante el Fuero Contencioso Administrativo con sede en Dolores contra la administración municipal encabezada por el intendente Carlos Rocha.

El planteo apunta al estado de la infraestructura vial rural y reclama una rendición de cuentas sobre los fondos recaudados mediante la Tasa de Red Vial.

Los productores solicitan que el municipio informe de manera documentada los recursos percibidos durante los últimos años, las obras ejecutadas, los kilómetros intervenidos y el destino de partidas provenientes de los gobiernos provincial y nacional destinadas específicamente a la infraestructura rural.

El reclamo también pone el foco en las consecuencias que genera la falta de transitabilidad. Los caminos rurales no son utilizados únicamente para trasladar producción: son vías esenciales para que docentes y alumnos puedan llegar a las escuelas rurales y para garantizar el acceso de ambulancias y servicios de emergencia a establecimientos y viviendas ubicadas en zonas alejadas de los centros urbanos.

Una problemática que excede a un municipio

La situación vuelve a instalar una discusión que atraviesa a buena parte del interior bonaerense: quién debe garantizar el mantenimiento de una extensa red vial rural y cómo deben administrarse los recursos destinados a esa tarea.

CARBAP viene señalando desde hace tiempo que el estado de los caminos constituye una problemática central para la producción y que existen marcadas diferencias entre los municipios. En los últimos días, su presidente, Pablo Ginestet, destacó el trabajo realizado en Junín, aunque advirtió que esa realidad no se repite en todos los distritos.

En este contexto, los reclamos de Colón y General Guido vuelven a poner sobre la mesa dos demandas centrales del sector agropecuario bonaerense: caminos transitables y transparencia en el manejo de los recursos destinados a mantenerlos.

Mientras en Colón los productores analizan nuevas acciones y no descartan recurrir a la Justicia, en General Guido el conflicto ya ingresó al ámbito judicial. El escenario vuelve a mostrar que la problemática de los caminos rurales continúa siendo una de las principales deudas de infraestructura del interior de la Provincia de Buenos Aires.