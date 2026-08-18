Tragedia sobre las vías: una persona murió tras ser arrollada por un tren en chascomús

Un trágico episodio se registró este martes al mediodía en inmediaciones de calle Colombia, en la ciudad de Chascomús, donde una persona de entre 40 y 50 años habría sido alcanzada por una formación ferroviaria.

De acuerdo con las primeras informaciones, de carácter extraoficial, como consecuencia del impacto la persona perdió la vida en el lugar.

Por el momento, se investigan las circunstancias en las que ocurrió el hecho y no se descarta ninguna hipótesis. Las autoridades trabajan para determinar cómo se produjo el episodio.

En el lugar intervienen servicios de emergencia y efectivos de las fuerzas correspondientes, mientras se llevan adelante las actuaciones de rigor.

La información se encuentra en desarrollo y podría ampliarse en las próximas horas.

Fuente: FM Por Siempre Chascomús.