Giro judicial: Casación evaluará dar de baja las pruebas y el procesamiento de Alberto Fernández

La Cámara Federal porteña concedió un recurso clave que permitirá a la Cámara Federal de Casación Penal revisar si anula todo lo actuado en la investigación impulsada por Fabiola Yañez.

El pedido de nulidad y los argumentos de la defensa

La abogada del exmandatario, Silvina Carreira, solicitó dejar sin efecto la totalidad del expediente, incluyendo allanamientos, secuestro de dispositivos y el procesamiento.

La defensa sostiene que la investigación comenzó como una “excursión de pesca”, mediante la extracción irregular de chats de un celular analizado en el marco de la causa Nación Seguros.

La decisión de los camaristas y el rol de Casación

Los jueces de la Cámara Federal, Roberto Boico y Eduardo Farah, habilitaron la vía extraordinaria al equiparar la resolución a una sentencia definitiva por la gravedad de los agravios constitucionales.

De esta manera, el máximo tribunal penal del país será el encargado de definir si valida o anula las pruebas de origen que sustentan la acusación.

Nuevas medidas de prueba en manos del juez Rafecas

En paralelo, la Cámara Federal le ordenó al nuevo magistrado a cargo del expediente, Daniel Rafecas, atender una serie de medidas de prueba solicitadas por Fernández.

Estos peritajes y testimonios habían sido rechazados por el anterior juez de la causa, Julián Ercolini, antes de ser apartado del proceso judicial.

El alcance de la acusación y las penas previstas

El expediente imputa a Alberto Fernández por un patrón sostenido de violencia física y psicológica ejercido contra Yañez en el período comprendido entre 2016 y 2024.

De mantenerse la calificación legal confirmada en las instancias previas, los delitos atribuidos en la causa contemplan una escala de penas de 3 a 18 años de prisión.