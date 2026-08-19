Giro judicial: Casación evaluará dar de baja las pruebas y el procesamiento de Alberto Fernández

La Cámara Federal porteña concedió un recurso clave que permitirá a la Cámara Federal de Casación Penal revisar si anula todo lo actuado en la investigación impulsada por Fabiola Yañez.
El pedido de nulidad y los argumentos de la defensa
La abogada del exmandatario, Silvina Carreira, solicitó dejar sin efecto la totalidad del expediente, incluyendo allanamientos, secuestro de dispositivos y el procesamiento.
La defensa sostiene que la investigación comenzó como una “excursión de pesca”, mediante la extracción irregular de chats de un celular analizado en el marco de la causa Nación Seguros.
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La decisión de los camaristas y el rol de Casación
Los jueces de la Cámara Federal, Roberto Boico y Eduardo Farah, habilitaron la vía extraordinaria al equiparar la resolución a una sentencia definitiva por la gravedad de los agravios constitucionales.
De esta manera, el máximo tribunal penal del país será el encargado de definir si valida o anula las pruebas de origen que sustentan la acusación.
Nuevas medidas de prueba en manos del juez Rafecas
En paralelo, la Cámara Federal le ordenó al nuevo magistrado a cargo del expediente, Daniel Rafecas, atender una serie de medidas de prueba solicitadas por Fernández.
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Estos peritajes y testimonios habían sido rechazados por el anterior juez de la causa, Julián Ercolini, antes de ser apartado del proceso judicial.
El alcance de la acusación y las penas previstas
El expediente imputa a Alberto Fernández por un patrón sostenido de violencia física y psicológica ejercido contra Yañez en el período comprendido entre 2016 y 2024.
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De mantenerse la calificación legal confirmada en las instancias previas, los delitos atribuidos en la causa contemplan una escala de penas de 3 a 18 años de prisión.