La reacción de la mamá de Fernando Báez Sosa tras la entrevista a Máximo Thomsen

Tras la controversial entrevista a Máximo Thomsen, por la que, según trascendió, Canal 13 le habría pagado una importante suma de dinero para tener la exclusividad, en la que el condenado a cadena perpetua por el brutal crimen de Fernando Báez Sosa habló por primera vez y responsabilizó al resto de sus compañeros, Graciela Sosa, madre del joven de 18 años asesinado a golpes en Villa Gesell, realizó un contundente descargo en su cuenta de Instagram.

“Nunca olviden que es la sangre de mi hijo… Es imposible perdonar lo que hicieron”, escribió, junto a una fotografía de la zapatilla que usó el joven para matar al adolescente de una patada.

Sobre este punto y cómo llegó la sangre de la víctima a su zapatilla, Thomsen dijo que no recuerda haberle pegado en la cabeza.

“No quiero que me culpen por algo que no hice. Nunca quise que terminara así. Yo estuve ahí, le pegué. Es difícil, porque es un cargo de consciencia importante cuando uno no lo busca. Fue culpa de nosotros, también culpa mía. Nadie lo quiso así, ni mis amigos ni yo. Podemos ser buenas o malas personas, pero ninguno quiso que terminara así. Nadie es quién para quitarle la vida a una persona”, aseguró, quebrado en llanto.

“Jamás se me cruzó por la cabeza que lo habíamos matado”, dijo, y aseguró que se enteró de la muerte de Báez Sosa al día siguiente, en el momento en que fueron detenidos. “Yo entré en consciencia de lo que había pasado cuando dormí la primera noche en la comisaría. No me siento un asesino”, agregó.

Tras la difusión de la entrevista, Graciela Sosa compartió una imagen de Fernando junto a ella y su esposo, acompañada por un texto que decía: “Podrán hablar de arrepentimiento, de llanto, de ‘su libertad’, pero la única víctima es, fue y será Fernando Báez Sosa, asesinado a golpes”.

El condenado Thomsen, con el nuevo abogado que lo patrocina, ha pedido que se realice un nuevo juicio anulando el efectuado en Dolores en enero de 2023, argumentando que no contó con una adecuada defensa, dado que el anterior abogado Hugo Tomei llevó adelante una defensa colectiva de todo el grupo, lo cual lo perjudicó individualmente.