La provincia prepara un nuevo esquema tarifario que impactará en las próximas boletas de luz

En un contexto de cambios constantes en materia energética, los hogares bonaerenses volverán a notar variaciones en el costo del servicio eléctrico. Las actualizaciones tarifarias, que suelen combinar factores nacionales y provinciales, comenzarán a reflejarse en las facturas que llegarán entre diciembre y enero.

La provincia oficializó un aumento del 3,6% en la tarifa de luz

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó un incremento del 3,6% que se aplicará sobre los consumos de noviembre y diciembre, tal como quedó establecido en la Resolución N°1.118/2025 publicada en el Boletín Oficial.

La Dirección Provincial de Energía indicó que esta actualización incorpora:

  • el traslado de precios mayoristas definido por el Gobierno nacional
  • un ajuste en el Valor Agregado de Distribución (VAD) para las empresas prestadoras
  • variaciones vinculadas a recargos y bonificaciones vigentes

Este aumento impactará en las facturas que comenzarán a llegar a los hogares entre diciembre y enero, alcanzando a los usuarios de toda la provincia.

Cuánto pagarán los usuarios residenciales

De acuerdo con los valores oficiales, la actualización modifica los montos finales para los distintos niveles de ingresos:

  • Usuarios N1 (ingresos altos): una familia con consumo medio pasará de pagar $42.000 a $43.500 mensuales.
  • Usuarios N2 (ingresos bajos): abonarán $26.800 frente a los $25.800 previos.

Estas variaciones se trasladarán a los cuadros tarifarios de las distribuidoras EDELAP, EDEA, EDES, EDEN y de las cooperativas eléctricas del interior bonaerense.

Por qué se aplica este aumento en la tarifa eléctrica

Desde la administración de Axel Kicillof explicaron que la actualización responde a la necesidad de adecuar los cuadros tarifarios a:

  • los costos de energía y transporte
  • los costos de distribución según los contratos vigentes
  • las variaciones en los precios estacionales
  • el recargo del Fondo Nacional de Energía Eléctrica (FNEE)
  • la reducción progresiva de bonificaciones para usuarios N2 y N3

Además, el incremento se vincula a decisiones recientes del Gobierno nacional, que conduce Javier Milei, en materia de subsidios energéticos.

Cómo cambiará el esquema de subsidios a nivel nacional

El Gobierno nacional anunció una reorganización del sistema de subsidios que alcanzará a quienes utilizan:

  • electricidad
  • gas natural
  • gas envasado
  • gas propano por redes

La medida implicará aumentos finales en las facturas, aunque todavía no se detallaron los montos exactos. El retiro de bonificaciones será gradual y modificará el impacto mes a mes.

El Ejecutivo también confirmó que desde 2026 dejará de existir la segmentación por niveles de ingresos. En su lugar, habrá solo dos categorías:

  • usuarios que recibirán subsidios
  • usuarios que quedarán excluidos

Las bonificaciones tampoco se mantendrán durante todo el año, sino que se aplicarán únicamente en períodos de mayor demanda energética.

