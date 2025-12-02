La provincia prepara un nuevo esquema tarifario que impactará en las próximas boletas de luz

En un contexto de cambios constantes en materia energética, los hogares bonaerenses volverán a notar variaciones en el costo del servicio eléctrico. Las actualizaciones tarifarias, que suelen combinar factores nacionales y provinciales, comenzarán a reflejarse en las facturas que llegarán entre diciembre y enero.

La provincia oficializó un aumento del 3,6% en la tarifa de luz

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó un incremento del 3,6% que se aplicará sobre los consumos de noviembre y diciembre, tal como quedó establecido en la Resolución N°1.118/2025 publicada en el Boletín Oficial.

La Dirección Provincial de Energía indicó que esta actualización incorpora:

el traslado de precios mayoristas definido por el Gobierno nacional

definido por el Gobierno nacional un ajuste en el Valor Agregado de Distribución (VAD) para las empresas prestadoras

para las empresas prestadoras variaciones vinculadas a recargos y bonificaciones vigentes

Este aumento impactará en las facturas que comenzarán a llegar a los hogares entre diciembre y enero, alcanzando a los usuarios de toda la provincia.

Cuánto pagarán los usuarios residenciales

De acuerdo con los valores oficiales, la actualización modifica los montos finales para los distintos niveles de ingresos:

Usuarios N1 (ingresos altos) : una familia con consumo medio pasará de pagar $42.000 a $43.500 mensuales.

: una familia con consumo medio pasará de pagar a mensuales. Usuarios N2 (ingresos bajos): abonarán $26.800 frente a los $25.800 previos.

Estas variaciones se trasladarán a los cuadros tarifarios de las distribuidoras EDELAP, EDEA, EDES, EDEN y de las cooperativas eléctricas del interior bonaerense.

Por qué se aplica este aumento en la tarifa eléctrica

Desde la administración de Axel Kicillof explicaron que la actualización responde a la necesidad de adecuar los cuadros tarifarios a:

los costos de energía y transporte

los costos de distribución según los contratos vigentes

según los contratos vigentes las variaciones en los precios estacionales

el recargo del Fondo Nacional de Energía Eléctrica (FNEE)

la reducción progresiva de bonificaciones para usuarios N2 y N3

Además, el incremento se vincula a decisiones recientes del Gobierno nacional, que conduce Javier Milei, en materia de subsidios energéticos.

Cómo cambiará el esquema de subsidios a nivel nacional

El Gobierno nacional anunció una reorganización del sistema de subsidios que alcanzará a quienes utilizan:

electricidad

gas natural

gas envasado

gas propano por redes

La medida implicará aumentos finales en las facturas, aunque todavía no se detallaron los montos exactos. El retiro de bonificaciones será gradual y modificará el impacto mes a mes.

El Ejecutivo también confirmó que desde 2026 dejará de existir la segmentación por niveles de ingresos. En su lugar, habrá solo dos categorías:

usuarios que recibirán subsidios

usuarios que quedarán excluidos

Las bonificaciones tampoco se mantendrán durante todo el año, sino que se aplicarán únicamente en períodos de mayor demanda energética.