La oportunidad de la casa propia: los bancos bajan sus tasas y se reacomoda la oferta de créditos uva

Si estás buscando financiar la compra de tu propiedad, los préstamos hipotecarios UVA volvieron a abaratarse en el mercado argentino.

Tras la primera licitación impulsada por el Gobierno nacional con fondos del FGS de Anses, varias entidades financieras recortaron sus tasas de interés para no quedar fuera de competencia.

El impulso oficial de $200.000 millones que movió al mercado

La primera subasta del Fondo de Garantía de Sustentabilidad puso en juego $200.000 millones de un total de $2 billones previstos.

Este esquema exige que el fondeo se otorgue a una tasa máxima del 7,5% más UVA para la compra o refacción de la primera vivienda.

Bancos que bajaron sus costos para clientes

En las últimas horas, Banco Galicia bajó su tasa del 9,5% al 7,5% para quienes acreditan sueldo, con plazos de hasta 20 años.

Por su parte, Banco Patagonia redujo la tasa del 9,25% al 8,5% con un plazo máximo de financiación de hasta 30 años.

Las mejores alternativas y tasas vigentes banco por banco

Entre las entidades con los valores más competitivos se destaca el Banco Nación con un 6,7% y el ICBC con un 6,9% para clientes con cuenta sueldo.

Otras opciones como Banco Macro, BBVA y Banco Credicoop ya ofrecen un piso del 7,5%, sumándose al lote con las condiciones más accesibles del sistema.

¿Cuánto hay que ganar para acceder al crédito de la primera vivienda?

El programa fija un crédito tope de 150.000 UVA, el equivalente a un poco más de USD 200.000 a un plazo mínimo de 15 años.

Según los cálculos oficiales, para una vivienda de USD 106.000 (financiando $114 millones a 25 años con tasa del 7,5%), la primera cuota ronda los $865.000.

Para ingresar a este esquema, el grupo familiar solicitante debe demostrar un ingreso neto mensual cercano a los $3,46 millones.