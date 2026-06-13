La nueva fórmula que define el sueldo de las trabajadoras domésticas: las claves del acuerdo y qué pasa con la antigüedad

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares oficializó un mecanismo inédito para el rubro: el salario dinámico. Esta medida busca indexar los ingresos de forma automática para ganarle a la inflación y dar previsibilidad.

El nuevo esquema introduce una fórmula de ajuste mensual obligatoria que combina el índice de precios al consumidor con variables de productividad, marcando un antes y un después en las paritarias del sector.

Cómo funciona el nuevo salario dinámico y los ajustes

El corazón de este acuerdo radica en que los salarios base de todas las categorías se actualizarán mes a mes sin necesidad de convocar a reuniones de urgencia cada vez que se desfasan los montos.

Fórmula de actualización: Los sueldos se ajustarán de manera automática utilizando el IPC del mes previo publicado por el INDEC, sumado a un extra por recomposición.

Los sueldos se ajustarán de manera automática utilizando el publicado por el INDEC, sumado a un extra por recomposición. Cláusula gatillo: Si la inflación acumulada en un trimestre supera el porcentaje previsto en el acuerdo, se activa un plus de compensación inmediata en el siguiente pago.

Si la inflación acumulada en un trimestre supera el porcentaje previsto en el acuerdo, se activa un en el siguiente pago. Fecha de cobro: El nuevo valor dinámico debe verse reflejado en las cuentas bancarias o pagos en efectivo dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes vencido.

Adicionales vigentes que se potencian con el cambio

Al modificarse el sueldo básico de forma mensual, todos los beneficios secundarios y obligatorios que perciben las trabajadoras domésticas también aumentarán de manera automática.

Antigüedad: Se mantiene el pago del 1% adicional por cada año trabajado , pero calculado sobre el nuevo básico dinámico actualizado de cada mes.

Se mantiene el pago del , pero calculado sobre el nuevo básico dinámico actualizado de cada mes. Zona Desfavorable: El plus del 30% para las provincias de la Patagonia se aplicará directamente sobre los montos ya indexados, elevando el piso real de bolsillo.

El plus del 30% para las provincias de la Patagonia se aplicará directamente sobre los montos ya indexados, elevando el piso real de bolsillo. Presentismo: El adicional por asistencia perfecta se recalcula de forma automática bajo los nuevos valores mínimos establecidos por la Comisión.

El impacto según las tareas y categorías del sector

El acuerdo dinámico abarca a todo el universo del personal doméstico, estableciendo nuevos pisos de referencia según la tarea específica que se realice en el hogar.