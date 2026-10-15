“La Noche de los Telos”: ofrecerán turnos de 3 horas con 50% de descuento en más de 60 albergues transitorios

Por Denisse Helman
"la noche de los telos": ofrecerán turnos de 3 horas con 50% de descuento en más de 60 albergues transitorios

Una inédita iniciativa buscará incentivar el sector de los albergues transitorios mediante promociones masivas en decenas de establecimientos.

Se trata de “La Noche de los Telos”, un evento que reunirá a más de 60 hoteles alojamiento con importantes beneficios económicos para los usuarios.

La propuesta ofrecerá turnos extendidos y rebajas del 50% para fomentar el acceso a espacios de intimidad y entretenimiento.

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Cuándo se realiza el evento y en qué consiste la promoción

La cita oficial está programada para el próximo 19 de noviembre de 2026.

Durante esa jornada, los establecimientos adheridos ofrecerán un 50% de descuento en las tarifas de sus habitaciones.

Además del beneficio en el precio, los usuarios que adquieran su pase accederán a un turno extendido de 3 horas para disfrutar de la estadía.

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Cómo acceder a la venta anticipada y obtener el descuento

Para aprovechar la promoción no habrá que hacer filas en la puerta ni arriesgarse a no conseguir lugar.

Las pases ya están disponibles en preventa digital a través de la plataforma TuEntrada.

Allí se puede seleccionar el establecimiento de preferencia, el rango horario deseado y la categoría de la habitación, recibiendo un código QR para presentar el día del evento.

Embajadores y la renovación de una costumbre popular

La propuesta busca acercar estos espacios a las nuevas generaciones como un entorno privado, seguro y accesible para mayores de 18 años.

El evento cuenta con la participación del creador de contenido Mauro Albarracín como embajador de la cultura urbana y el rubro.

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La iniciativa abarcará desde albergues tradicionales hasta instalaciones modernas con habitaciones temáticas, suites VIP y ambientaciones especiales.

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