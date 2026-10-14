¿se cobra con aumento? La tensión entre el gobierno de la provincia y los gremios a horas del cierre de sueldos

Existe una creciente inquietud entre docentes y trabajadores estatales ante la falta de una convocatoria oficial a paritarias por parte del Gobierno bonarense.

A horas de que comiencen a cerrarse los cómputos de los haberes correspondientes al mes en curso, las negociaciones entre las partes se encuentran totalmente trabadas.

Fecha límite para el cierre de liquidaciones de sueldos

El almanaque presiona a las organizaciones sindicales, ya que este miércoles 14 de octubre arrancó el proceso de liquidación de los salarios.

En el sector docente el cómputo suele iniciarse incluso antes, por lo que el margen temporal para aplicar un reajuste salarial es casi nulo.

Desde la Federación de Gremios Estatales y Particulares (FEGEPPBA) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) solicitaron llamados de urgencia al Ministerio de Trabajo para evitar que el mes quede sin incremento.

Un mes “salteado” y el riesgo de repetir el escenario

La preocupación de los gremios surge del antecedente de septiembre, mes en el cual no se otorgó ningún aumento salarial a los empleados públicos.

La propuesta original de la Provincia buscaba cerrar un esquema bimestral para octubre y noviembre, pero la negociación volvió a foja cero.

Actualmente, las autoridades evaluarían un ajuste acotado únicamente a octubre, pero las cifras preliminares se ubican lejos de la pauta exigida por los sindicatos.

Antecedentes salariales: la referencia del último acuerdo de julio

El último entendimiento formal entre la administración bonaerense y los representantes de los trabajadores se firmó en el mes de julio.

En aquella oportunidad, las partes acordaron un incremento total del 7% en dos tramos tomados sobre la base salarial de junio:

5% de aumento aplicado en los haberes de julio.

aplicado en los haberes de julio. 2% de aumento otorgado con los sueldos de agosto.

Aunque la Provincia se había comprometido a retomar el diálogo en septiembre, las reuniones formales no volvieron a concretarse.

Confirmación de paro de actividades para este jueves

Frente a este estancamiento, las organizaciones del Frente de Unidad Docente, UDOCBA y ATE ratificaron su participación en el paro de actividades del jueves 15 de octubre.

La medida se enmarca en la Marcha Federal Universitaria, pero sumará reclamos específicos dirigidos a la gestión bonaerense.

Entre los puntos exigidos destacan la recomposición salarial inmediata y la garantización plena en las prestaciones de la obra social IOMA.