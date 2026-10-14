¿dónde está la primavera? Siguen los días grises, las lloviznas y las bajas temperaturas

La primavera continúa sin mostrar su verdadera cara en la provincia de Buenos Aires. Este miércoles 14 de octubre, el territorio bonaerense vuelve a transitar una jornada con características más propias del otoño que de la estación que comenzó hace más de tres semanas, con temperaturas frescas, abundante nubosidad y un ambiente húmedo que mantiene alejados los días templados y soleados.

El contraste entre el calendario y las condiciones meteorológicas vuelve a ser protagonista. A esta altura de octubre, cuando habitualmente comienzan a sentirse con mayor frecuencia las tardes agradables y las temperaturas en ascenso, el tiempo continúa mostrando una marcada variabilidad, con mañanas frescas y escasa presencia del sol.

Para este miércoles, las temperaturas se ubicarán en valores frescos, con registros que, según la región, rondarán los 11 a 12 grados durante las primeras horas y máximas cercanas a los 18 grados. El cielo se mantendrá mayormente nublado, aunque podrían registrarse algunas mejoras temporarias durante la tarde. En sectores del territorio provincial persistirá la posibilidad de lloviznas y chaparrones aislados, especialmente hacia la noche.

El jueves 15 se perfila como otra jornada de tiempo inestable, con abundante nubosidad, lluvias y chaparrones en distintas zonas bonaerenses. El ambiente continuará fresco y las temperaturas podrían descender, especialmente donde las precipitaciones se prolonguen durante varias horas.

Para el viernes 16, el panorama comenzaría a mostrar señales de mejoría en parte de la provincia, aunque todavía podrían registrarse precipitaciones aisladas en algunos sectores. La nubosidad seguirá siendo importante y las temperaturas permanecerán moderadas, sin un ascenso significativo.

El próximo fin de semana llegaría finalmente una mejora más generalizada. Tanto el sábado 17 como el domingo 18 se esperan condiciones más estables, con una disminución de la probabilidad de lluvias y algunos períodos de sol. Sin embargo, las mañanas podrían resultar particularmente frías para esta época del año, con temperaturas que en sectores del interior bonaerense descenderían a valores de un solo dígito.

De cara al comienzo de la próxima semana, se anticipa una recuperación gradual de las temperaturas, con máximas que podrían acercarse a los 19 y 20 grados, aunque todavía con presencia de nubosidad variable.

De esta manera, la primavera sigue siendo la gran ausente en buena parte de la provincia de Buenos Aires. Octubre avanza, pero los días soleados y las tardes cálidas todavía no logran instalarse de manera sostenida.

Por ahora, los abrigos livianos, los paraguas y las mañanas frescas continúan formando parte de una postal que parece resistirse a abandonar el invierno, mientras los bonaerenses esperan que la primavera finalmente se haga sentir.