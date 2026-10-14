Paritarias en la provincia: el motivo por el cual los sueldos de docentes y estatales entran en una semana crítica

La incertidumbre respecto a la negociación salarial de los trabajadores públicos bonaerenses alcanzó su punto más alto en las últimas horas.

A medida que se acercan los plazos definitivos para la liquidación de sueldos, el esperado llamado formal del Gobierno provincial continúa demorándose.

Esta falta de definiciones oficiales encendió las alarmas entre docentes y estatales, que temen quedar otra vez sin una recomposición en sus haberes.

Sin llamada a la mesa paritaria y fechas límite para el cobro

La gran preocupación de los gremios gira en torno al almanaque de liquidaciones salariales que gestiona la administración bonaerense.

En el sector docente, los cómputos de los sueldos suelen ponerse en marcha con varios días de anticipación respecto al cierre de mes.

Si la propuesta formal no se presenta e integra a tiempo en el sistema, el eventual incremento quedará fuera de los haberes a cobrar en los próximos días.

Las negociaciones trabadas tras el último acuerdo salarial

El antecedente directo de esta discusión se remonta al acuerdo alcanzado durante el mes de julio, cuando se fijó una suba en dos tramos.

Aquel pacto contempló un 5% de aumento para julio y un 2% para agosto, tomando como base de cálculo los sueldos de junio.

Pese al compromiso de retomar las paritarias en septiembre, la provincia decidió “saltear” dicho mes sin otorgar aumentos, una situación que ya se había dado en junio.

Reclamos gremiales y medidas de fuerza confirmadas

Frente a este escenario, entidades como FEGEPPBA y ATE presentaron notas formales ante el Ministerio de Trabajo exigiendo una reunión de urgencia.

Por su parte, desde la conducción del gremio docente UDOCBA recalcaron la imperiosa necesidad de lograr una recomposición inmediata para evitar perder otro mes.

Ante la falta de respuestas, las organizaciones del Frente de Unidad Docente y ATE confirmaron que se sumarán al paro de actividades convocado para este jueves.

Un esquema presupuestario acotado para el tramo final del año

Originalmente, la intención del Ejecutivo provincial era estructurar una propuesta salarial conjunta que abarcara los meses de octubre y noviembre.

Sin embargo, las limitaciones financieras provocadas por el recorte de fondos nacionales habrían obligado a modificar los planes iniciales.

En las reuniones de carácter reservado se evalúa una oferta centrada únicamente en el mes en curso, la cual aún se ubica lejos de las pretensiones sindicales.