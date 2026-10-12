General conesa: hallaron sin vida a un efectivo de la policía bonaerense que era intensamente buscado

Un operativo de búsqueda se desplegó durante las últimas horas en la zona de General Conesa, ciudad cabecera del distrito de Tordillo, luego de que se activara un protocolo de búsqueda de paradero por la desaparición de un teniente de la Policía Bonaerense, integrante del Destacamento de Seguridad Vial de La Costa.

La denuncia había sido radicada por su expareja, lo que dio inicio a las tareas de rastrillaje y localización por parte del personal policial y allegados al efectivo.

Pese a los esfuerzos realizados para establecer contacto y a los operativos desplegados en distintos sectores de la zona, finalmente el policía fue hallado sin vida.

De acuerdo con las primeras actuaciones y los elementos reunidos en la investigación, todo indicaría que se trató de una autodeterminación, aunque continúan las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.

Ante situaciones de crisis o pensamientos relacionados con el suicidio, se encuentra disponible la Línea de Prevención del Suicidio 135, gratuita y con atención las 24 horas.