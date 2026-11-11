La multitudinaria misa de león xiv terminó con complicaciones para regresar a casa

La histórica misa que el papa León XIV celebró este miércoles 11 de noviembre en Luján dejó imágenes de profunda emoción y una participación multitudinaria. Sin embargo, una vez finalizada la ceremonia religiosa, miles de peregrinos se encontraron con serias dificultades para regresar a sus localidades de origen.

El principal inconveniente se concentró en la estación ferroviaria de Luján, donde se formaron extensas filas de pasajeros que esperaban abordar las formaciones del ferrocarril Sarmiento con destino a Moreno.

Según los reportes difundidos durante la jornada, las filas llegan a extenderse por casi diez cuadras, mientras crece el malestar entre quienes aguardan una posibilidad de regresar a sus hogares.

Un tren cada 45 minutos para una multitud

Uno de los motivos centrales de las quejas fue la frecuencia de los servicios ferroviarios.

Durante las horas posteriores a la misa, los trenes hacia Moreno circulaban aproximadamente cada 45 minutos, un intervalo que resulta insuficiente para absorber rápidamente la enorme cantidad de personas que se concentró en la estación.

La espera genero momentos de fastidio y reclamos, especialmente por la falta de información sobre los tiempos necesarios para abordar las formaciones.

La situación contrastó con el importante operativo de transporte anunciado previamente para acompañar la visita del Pontífice.

Habían anunciado un importante refuerzo ferroviario

Antes de la celebración, Trenes Argentinos había informado que se implementaría un esquema especial para facilitar tanto la llegada como el regreso de los peregrinos.

El dispositivo contemplaba una frecuencia triplicada en el ramal Moreno-Mercedes, servicios nocturnos y la incorporación de coches adicionales para aumentar la capacidad de traslado.

Sin embargo, la concentración simultánea de miles de personas que intentaban regresar después de la ceremonia puso en evidencia las dificultades para responder a semejante demanda.

Desde la empresa ferroviaria explicaron que el servicio reforzado estaba funcionando dentro de los límites permitidos por razones de seguridad operacional.

También indicaron que las prestaciones se extenderían hasta las 23:30 de este miércoles y recomendaron a los pasajeros realizar el regreso de manera gradual y respetar las indicaciones del personal.

Otras alternativas para regresar

Ante la importante concentración de pasajeros, también se dispusieron alternativas de transporte.

La línea San Martín ofreció servicios especiales desde la estación Doctor Cabred, en Open Door, con conexiones hacia Pilar y Retiro.

Asimismo, se anunciaron refuerzos en los colectivos de las líneas 57 y 410, mientras que durante el mediodía quedó nuevamente habilitada la circulación por el Acceso Oeste, luego de las restricciones establecidas por el operativo de seguridad.