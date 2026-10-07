La costa puso en marcha un nuevo dispositivo para abordar los consumos problemáticos

La Municipalidad de La Costa puso en marcha un nuevo dispositivo territorial de salud mental para el abordaje de consumos problemáticos. La propuesta funcionará en distintos puntos del distrito, incluidos Centros de Atención Primaria de la Salud, y busca acercar respuestas a personas que necesitan acompañamiento.

Uno de los ejes estará orientado especialmente a mujeres, embarazadas y mujeres con hijos a cargo, con un abordaje que contemple aspectos sanitarios, familiares y sociales. La iniciativa forma parte del programa municipal Cuidar la Vida.

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Cómo funcionará el nuevo dispositivo en La Costa

El esquema busca articular el trabajo de diferentes áreas municipales para que la atención no dependa de un único punto del sistema. Los Centros de Atención Primaria de la Salud y otros espacios territoriales tendrán un rol importante como lugares de cercanía para orientar, detectar necesidades y conectar a cada persona con la respuesta adecuada.

La intervención prevé la participación de equipos de Salud, Salud Mental, Desarrollo Social, Familia y Educación, entre otras áreas. El objetivo es evitar una mirada aislada y trabajar sobre situaciones que muchas veces combinan problemas de salud, vínculos familiares, condiciones sociales y dificultades de acceso a servicios.

El programa comenzó con capacitación de los equipos

Antes de presentar el nuevo dispositivo, el Municipio había iniciado jornadas de formación destinadas a trabajadores y profesionales. Allí se abordaron herramientas para intervenir ante consumos problemáticos desde una perspectiva comunitaria y sin estigmatización.

La capacitación buscó fortalecer a los equipos que reciben diariamente consultas en centros comunitarios y servicios de salud. La lógica es que esos espacios puedan funcionar como una puerta de entrada a la red, evitando que las familias tengan que identificar por su cuenta qué dependencia corresponde a cada situación.

La atención de cercanía como puerta de entrada

Los consumos problemáticos pueden requerir respuestas diferentes según cada persona. Por eso, el dispositivo plantea una intervención territorial que permita evaluar las necesidades y articular recursos de salud y acompañamiento social.

La incorporación se produce dentro de una red municipal que durante 2026 también sumó nuevas prestaciones hospitalarias. En Santa Teresita, por ejemplo, INFOZONA informó que el Centro Odontológico Municipal superó las 31.800 prestaciones durante su primer año, mientras otros hospitales incorporaron servicios especializados.

Un dispositivo con foco específico en mujeres y familias

La nueva herramienta incorpora una línea particular para mujeres y embarazadas, además de contemplar situaciones en las que hay hijos a cargo. Esto implica que el acompañamiento no se limite al consumo en sí, sino que considere la situación familiar y las necesidades de cuidado que pueden existir alrededor de cada caso.

La Municipalidad informó que el dispositivo funcionará en distintos puntos del Partido de La Costa y continuará articulándose con la red de atención existente.

Ante una situación concreta de consumo problemático o crisis de salud mental, la recomendación es recurrir a los servicios de salud y canales oficiales para recibir orientación profesional adecuada.