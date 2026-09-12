La costa sumó una nueva especialidad al hospital de mar de ajó: qué prestaciones incorpora

El sistema público de salud del Partido de La Costa incorporó una nueva prestación en el Hospital Municipal de Mar de Ajó, con el objetivo de resolver dentro del distrito intervenciones odontológicas de mayor complejidad que antes podían requerir derivaciones.

La incorporación se da en un contexto de ampliación de los servicios de salud bucal municipales. Durante el último año también creció la actividad del Centro Odontológico Municipal de Santa Teresita, que se convirtió en uno de los principales puntos de atención especializada del distrito.

Según informó la Municipalidad, el nuevo servicio ya comenzó a recibir pacientes y acumula más de 90 intervenciones realizadas desde su puesta en marcha.

Qué nueva especialidad funciona en el Hospital de Mar de Ajó

Se trata del servicio de cirugía bucomaxilofacial, a cargo de la doctora Renata Pessotano. Esta especialidad permite abordar procedimientos que requieren una formación quirúrgica específica dentro del campo odontológico y maxilofacial.

Entre las prácticas que pueden resolverse se encuentran extracciones de muelas de juicio retenidas, frenectomías, biopsias, atención de traumatismos y otras cirugías de mayor complejidad.

La posibilidad de realizar estas intervenciones en Mar de Ajó busca reducir traslados hacia otros distritos y ampliar la capacidad de respuesta de la red municipal. La atención se integra al esquema de hospitales, Centros de Atención Primaria de la Salud y servicios odontológicos que funcionan en diferentes localidades costeras.

La atención odontológica municipal también creció en Santa Teresita

La nueva prestación se suma al funcionamiento del Centro Odontológico Municipal de Santa Teresita, ubicado en calle 39 y 5. En su primer año de actividad, el establecimiento superó los 12.500 pacientes atendidos y las 31.800 prestaciones.

Ese crecimiento ya había sido reflejado en el balance del Centro Odontológico Municipal de La Costa y sus nuevos servicios, donde se detalló el alcance de la atención gratuita que se brinda en el edificio.

El espacio ofrece odontología general, odontopediatría, especialidades y atención interdisciplinaria para personas con discapacidad o riesgo médico. Además, cuenta con equipamiento de radiología odontológica digital para realizar panorámicas, cefalometrías y estudios de la articulación temporomandibular.

Dónde hay equipamiento para estudios odontológicos

La red municipal dispone actualmente de tres equipos de radiología odontológica digital. Se encuentran instalados en el Hospital de Mar de Ajó, la Unidad Sanitaria de Las Toninas y el Centro Odontológico Municipal de Santa Teresita.

En Santa Teresita, el Centro Odontológico funciona de lunes a viernes de 8.00 a 16.00. Para información general se encuentran disponibles, de 13.00 a 16.00, los teléfonos (02246) 43-5278 y 43-5252. Para afiliados a PAMI se informó el número (02246) 43-5260.

Durante los fines de semana, el Hospital Municipal de Santa Teresita mantiene una guardia destinada exclusivamente a urgencias odontológicas.

Una estrategia para resolver más prestaciones dentro del distrito

Desde el Municipio señalaron que estas incorporaciones forman parte de la estrategia Cuidar la Vida, que articula atención primaria, prevención y acceso al sistema sanitario en las distintas localidades del Partido de La Costa.

El objetivo es que una mayor cantidad de consultas, estudios y tratamientos puedan resolverse dentro de la red pública local, especialmente en prestaciones que anteriormente podían demandar derivaciones.

La información completa sobre la incorporación de cirugía bucomaxilofacial puede consultarse en el sitio oficial de Prensa de la Municipalidad de La Costa.