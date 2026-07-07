El centro odontológico municipal de la costa cumple un año con más de 12. 500 pacientes atendidos

El Centro Odontológico Municipal de La Costa cumplió su primer año de funcionamiento con un dato que muestra el peso que ganó dentro del sistema público de salud: más de 12.500 pacientes atendidos y cerca de 32.000 prestaciones realizadas desde su apertura.

El balance fue informado por la Municipalidad de La Costa a un año de la inauguración del espacio ubicado en calle 39 y 5 de Santa Teresita, donde funcionaba el antiguo Hospital Municipal. El edificio fue puesto en marcha el 7 de julio de 2025 y, desde entonces, sumó profesionales, aparatología y nuevas áreas de atención.

Centro Odontológico Municipal de La Costa: cuántos pacientes atendió en un año

Según el reporte oficial difundido por el área de prensa municipal, desde su apertura pasaron por los consultorios más de 12.500 pacientes. Además, entre atenciones, estudios y tratamientos, el centro superó las 31.800 prestaciones para vecinos y vecinas del distrito.

La cifra es relevante porque el servicio no se limita a la consulta odontológica general. En el mismo lugar se concentran prácticas de diagnóstico por imágenes, odontopediatría, especialidades y atención integral para casos que requieren un abordaje interdisciplinario.

Dato clave Información oficial Fecha de inauguración 7 de julio de 2025 Pacientes atendidos Más de 12.500 Prestaciones realizadas Más de 31.800 Ubicación Calle 39 y 5, Santa Teresita Horario Lunes a viernes, de 8.00 a 16.00 Consultas (02246) 43-5278 / 43-5252

Qué servicios se brindan en el centro odontológico de Santa Teresita

El edificio cuenta con una infraestructura de 600 metros cuadrados y fue pensado para centralizar la atención odontológica pública de mayor complejidad dentro del Partido de La Costa. De acuerdo con la información municipal, allí se realizan consultas de odontología general, odontopediatría y distintas especialidades.

También se atiende a personas con discapacidad y pacientes con riesgo médico, dos grupos que muchas veces requieren tiempos, equipamiento y equipos profesionales adaptados a cada situación. El objetivo, según el planteo oficial, es resolver las demandas de salud bucal sin que los vecinos deban trasladarse a otros distritos de la Provincia de Buenos Aires.

La Municipalidad destacó que el lugar incorporó aparatología específica para mejorar los diagnósticos. Entre los equipos mencionados aparece un FONAR Plus, utilizado para cefalometrías, estudios de la articulación temporomandibular y panorámicas dentales.

La aparatología que permite hacer estudios odontológicos digitales

Uno de los puntos más importantes del balance es la disponibilidad de estudios digitales dentro del sistema municipal. El FONAR Plus permite obtener imágenes para diagnósticos odontológicos con mayor precisión y, al mismo tiempo, reducir demoras en la atención.

La Costa cuenta actualmente con tres unidades FONAR distribuidas en puntos estratégicos: una en el Hospital de Mar de Ajó, otra en la Unidad Sanitaria de Las Toninas y la tercera en el Centro Odontológico Municipal de Santa Teresita. Esa red permite ordenar derivaciones y ampliar la cobertura en distintas zonas del distrito.

Este tipo de equipamiento resulta clave para tratamientos que necesitan estudios previos, controles o planificación más precisa, especialmente en niños, adultos mayores y pacientes con cuadros odontológicos complejos.

También funciona un servicio de fonoaudiología infanto-juvenil

Desde marzo, el Centro Odontológico Municipal también incorporó atención en fonoaudiología infanto-juvenil. El servicio está orientado a evaluaciones, diagnósticos y tratamientos vinculados con funciones del habla y la deglución.

La atención está a cargo de la licenciada Sabrina Fanessi y apunta a reforzar un abordaje integral para niñas, niños y adolescentes. La incorporación de esta prestación amplía el perfil del centro, que ya no funciona únicamente como un espacio odontológico tradicional, sino como un punto de seguimiento para problemáticas asociadas a la salud bucal y el desarrollo infantil.

Dónde queda y cómo consultar por atención

El Centro Odontológico Municipal de La Costa funciona de lunes a viernes, de 8.00 a 16.00, en el edificio de calle 39 y 5 de Santa Teresita. Para información o consultas generales, la Municipalidad informó los teléfonos (02246) 43-5278 y 43-5252.

Además, en comunicaciones anteriores del Municipio se indicó que la atención se organiza con turnos telefónicos y presenciales, y que las urgencias odontológicas tienen respuesta inmediata dentro del esquema del servicio. También se difundió una línea específica para turnos de PAMI: (02246) 43-5260.

La información oficial puede consultarse en el sitio de Prensa de la Municipalidad de La Costa, donde se publicó el balance del primer año de funcionamiento.

Un servicio que creció en una zona con fuerte demanda sanitaria

El impacto del centro también se explica por la geografía del Partido de La Costa. A diferencia de otros distritos más concentrados, las localidades costeras se distribuyen a lo largo de varios kilómetros, con vecinos que necesitan atención durante todo el año y una demanda que se intensifica en temporadas turísticas.

En ese contexto, contar con un espacio municipal especializado en Santa Teresita permite acercar prestaciones que antes podían requerir derivaciones o traslados más largos. El dato de las casi 32.000 prestaciones en doce meses muestra que la demanda existía y que el servicio se convirtió rápidamente en una referencia sanitaria regional.