Jubilación para empleadas domésticas: los requisitos de edad y aportes que exige la ANSES

Si trabajás en casas particulares, conocer cuántos años tenés registrados en el sistema previsional es clave para planificar tu retiro sin sorpresas.

A pesar de contar con un régimen laboral propio, las empleadas domésticas deben cumplir condiciones específicas ante ANSES para transformar su trabajo diario en una jubilación.

A continuación, te detallamos las edades, la cantidad de horas requeridas y qué opciones existen si te faltan años de aportes.

Edad legal y los 30 años de aportes necesarios

Para iniciar el trámite del haber ordinario, las mujeres del sector deben cumplir 60 años de edad, mientras que los varones deben tener 65 años.

En ambos casos, la legislación argentina exige acreditar un mínimo de 30 años de servicios con aportes dentro del sistema.

Sin embargo, para que un mes se compute como trabajado de forma completa, influye directamente la cantidad de horas pactadas con el empleador.

La regla de las 16 horas semanales para computar el mes entero

El régimen de seguridad social del sector divide los aportes patronales en tres escalas según la carga horaria semanal:

Menos de 12 horas semanales: se abona una tarifa reducida que no llega a cubrir la cuota jubilatoria ni la obra social.

se abona una tarifa reducida que no llega a cubrir la cuota jubilatoria ni la obra social. De 12 a 16 horas semanales: contempla un aporte intermedio que tampoco alcanza el piso previsional por sí solo.

contempla un aporte intermedio que tampoco alcanza el piso previsional por sí solo. 16 o más horas semanales: la cotización cubre de forma completa el aporte jubilatorio y computa el mes automáticamente.

Si trabajás menos de 16 horas para un solo empleador, podés sumar las horas de distintas casas o abonar la diferencia en forma de aporte voluntario para que ese mes cuente en tu historial.

Reconocimiento por tareas de cuidado y la opción de la PUAM

Ante los cambios en las moratorias previsionales, las trabajadoras tienen alternativas activas para completar los años requeridos.

Una de las principales es el reconocimiento de aportes por tareas de cuidado, que suma 1 año de servicio por cada hijo nacido con vida o 2 años en caso de adopción.

Se suma 1 año adicional si el hijo tiene alguna discapacidad acreditada y 2 años extra si percibiste la Asignación Universal por Hijo (AUH) durante al menos 12 meses.

Por otro lado, para quienes cumplen 65 años sin los 30 años de aportes ni acceso a un plan de deuda, existe la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80% de la jubilación mínima.

Cómo revisar tu historia laboral y qué documentación guardar

El primer paso indispensable consiste en ingresar al portal Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social para revisar los períodos registrados.

Si detectás meses no declarados, es fundamental conservar las certificaciones de servicios firmadas por tus empleadores y las libretas de trabajo históricas.

También tenés que guardar los comprobantes de pago del Formulario 102/RT.

Con esa documentación respaldatoria en mano, podrás sacar un turno presencial en ANSES para formalizar el inicio de tu trámite.