Viajar con mascotas al exterior: el trámite que podés hacer online y qué revisar antes de salir

Si estás organizando un viaje con tu perro o tu gato, hay una gestión que conviene revisar antes de cerrar las valijas. Para viajar con mascotas al exterior, no alcanza con llevar la libreta sanitaria: necesitás una certificación oficial y cumplir las condiciones que establece el país al que vas.

El SENASA recordó el 15 de octubre cómo organizar ese procedimiento y qué alternativas permiten hacerlo a distancia. La información resulta útil para quienes preparan vacaciones o una mudanza, porque los documentos y sus plazos no son iguales para todos los destinos.

Viajar con mascotas al exterior: qué certificado necesitás

El documento central es el Certificado Veterinario Internacional, conocido como CVI. Lo emite el SENASA sobre la base de las exigencias sanitarias del país de destino y permite acreditar que el perro o el gato reúne esas condiciones.

La consulta inicial debe hacerse por destino, antes de reunir papeles. De esa forma podés saber qué certificados, vacunas o tratamientos corresponde gestionar y dentro de qué período deben realizarse. La vigencia del documento también debe verificarse para el itinerario previsto.

La certificación se tramita por animal. Si viajás con dos mascotas, por ejemplo, no se resuelve todo con una única solicitud: cada una necesita su propia gestión, aunque compartan responsable, fechas y destino.

Qué destinos permiten hacer el trámite digital

La modalidad digital está habilitada para perros y gatos que viajen a Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. También existe una opción para el tránsito terrestre por territorio austral, cuando el recorrido entre puntos argentinos exige atravesar Chile.

En esos casos, el Sistema Mascotas permite cargar la documentación sanitaria, abonar el trámite y recibir el certificado por correo electrónico para descargarlo e imprimirlo. La modalidad evita concurrir a una oficina certificadora; el organismo también aclara que no requiere intermediarios.

La solicitud puede iniciarse cualquier día y a cualquier hora, pero se procesa en días hábiles. Por eso, comenzar un fin de semana no equivale a obtener una aprobación inmediata ni permite dar por resuelto el viaje.

Los pasos antes de cargar la documentación

La preparación comienza con una consulta al veterinario matriculado. Llevá las exigencias del destino para que el profesional pueda revisar qué documentación necesita emitir y cuáles son los plazos sanitarios que tenés que respetar.

Entre los documentos que pueden corresponder están el certificado de salud y la constancia de vacunación antirrábica, además de otros requisitos específicos. No conviene usar una lista tomada de un viaje anterior sin comprobar si sirve para el nuevo recorrido.

Confirmá el destino y las fechas: son la base para ordenar el trámite.

son la base para ordenar el trámite. Revisá los datos: la información del responsable y de la mascota debe estar correctamente cargada.

la información del responsable y de la mascota debe estar correctamente cargada. Controlá los certificados: verificá que estén completos y dentro de los períodos exigidos.

verificá que estén completos y dentro de los períodos exigidos. Elegí una sola modalidad: el SENASA advierte que iniciar gestiones por distintas vías puede trabar la solicitud.

Qué pasa si hay errores o el destino requiere turno

En la vía digital, presentar documentación incorrecta puede obligarte a cargarla nuevamente. El SENASA informa que, cuando eso ocurre, el plazo de 72 horas de revisión vuelve a contarse desde la nueva carga. Corregir una omisión sobre la fecha del viaje puede dejarte sin el margen que habías previsto.

Para otros destinos existe la gestión con turno previo. En las oficinas habilitadas se puede solicitar por autogestión hasta 30 días antes del viaje. Se cargan los datos, se generan los cupones y se realiza el pago antes de concurrir.

El día del turno corresponde presentar la documentación original, las copias requeridas y el número de precertificado. Según la información del organismo, no hace falta llevar a la mascota a la oficina certificadora.

Qué llevar el día del viaje y dónde consultar

Con el trámite aprobado, llevá el CVI junto con el certificado original de vacunación antirrábica. Antes de salir, comprobá también las condiciones del transportista: la certificación sanitaria y las reglas para transportar al animal son cuestiones diferentes.

Podés consultar las exigencias del destino y comenzar la gestión en el Sistema Mascotas del SENASA. El costo debe verificarse allí antes de abonar; no hay que tomar como referencia un importe antiguo. Si el recorrido es únicamente dentro de Argentina, el organismo aclara que deben cumplirse requisitos sanitarios, pero no se necesita su intervención para este trámite internacional.