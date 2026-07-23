Inesperado giro en la causa por la ambulancia “robada” en la Ruta 56: fue una falsa denuncia

La causa que investigaba el insólito robo de una ambulancia de alta complejidad en la Ruta Provincial 56 dio un vuelco radical en las últimas horas. Lo que inicialmente se denunció como el hurto de una unidad de la empresa privada Emergencias del Mar que había quedado varada por un desperfecto mecánico terminó resultando en un intento de maniobra fraudulenta y una falsa denuncia.

De la “desaparición” en la ruta a los allanamientos

La denuncia original señalaba que el vehículo había quedado detenido a un costado del camino tras sufrir un problema en el motor durante la madrugada, mientras realizaba un traslado hacia La Plata. Según el relato inicial del chofer, tras alejarse para buscar auxilio y señal telefónica, al regresar horas más tarde la unidad —junto a costoso equipamiento médico como respiradores, electrocardiógrafos y medicación crítica— había desaparecido.

Sin embargo, las tareas investigativas encabezadas por el fiscal Walter Mércuri junto a personal de Seguridad Vial y la DDI comenzaron a encender alarmas tras analizar inconsistencias en los testimonios y los registros del trayecto.

Aprehensiones y elementos secuestrados

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó dos allanamientos: uno en Santa Clara del Mar (partido de Mar Chiquita) y otro en Pinamar.

Durante los procedimientos, la Policía logró:

Detener a dos personas vinculadas a la firma y al traslado.

vinculadas a la firma y al traslado. Secuestrar el vehículo: Se incautó la ambulancia Mercedes-Benz involucrada.

Se incautó la ambulancia Mercedes-Benz involucrada. Recuperar el equipamiento: Diversos insumos sanitarios y aparatos médicos denunciados como robados.

Diversos insumos sanitarios y aparatos médicos denunciados como robados. Incautar 3 teléfonos celulares, que serán sometidos a peritajes para establecer el rol exacto de los implicados.

Los detenidos quedaron a disposición de la UFI Descentralizada de Pinamar en el marco de una causa caratulada como falsa denuncia y tentativa de estafa, mientras la Justicia continúa con las actuaciones para esclarecer el móvil detrás del hecho