Murió el indio solari: conmoción por la despedida a una leyenda del rock argentino

Indio Solari murió este viernes 5 de junio de 2026 a los 77 años y la noticia provocó una fuerte conmoción en el rock argentino. Carlos Alberto Solari, figura central de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y luego de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, atravesaba desde hacía años una enfermedad de Parkinson que él mismo había hecho pública.

La confirmación fue publicada por medios nacionales y rápidamente multiplicó los mensajes de despedida. Para miles de seguidores, la muerte del Indio Solari marca el cierre simbólico de una etapa enorme de la cultura popular argentina, construida con canciones, ritual ricotero, poesía urbana y una relación única con su público.

Indio Solari y una noticia que golpea al rock nacional

El fallecimiento del Indio generó impacto inmediato porque su figura excedía el mundo musical. Solari fue uno de los artistas más influyentes de la Argentina, no solo por su voz y sus letras, sino por la forma en que construyó una identidad alrededor de Los Redondos, una banda que se convirtió en fenómeno social sin depender de las reglas tradicionales de la industria.

Nacido el 17 de enero de 1949, el músico tenía 77 años. Su historia quedó ligada a La Plata, al surgimiento de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, a una estética propia y a canciones que atravesaron generaciones. Su obra dejó frases, imágenes y personajes que siguen presentes en la conversación cotidiana.

De Los Redondos a Los Fundamentalistas

Con Skay Beilinson y otros músicos, el Indio fue parte de la creación de Los Redondos, una banda que creció desde el circuito under hasta convertirse en una de las expresiones más masivas del rock nacional. Discos como Gulp!, Oktubre, Un baión para el ojo idiota, Bang! Bang!… Estás liquidado y Luzbelito formaron parte de un recorrido decisivo.

Tras la separación de Los Redondos, Solari continuó su carrera con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Esa etapa también tuvo una enorme convocatoria y mantuvo vivo el vínculo con los seguidores. Sus recitales fueron encuentros multitudinarios, con viajes desde distintos puntos del país y una mística que pocas figuras lograron sostener.

La enfermedad que lo alejó de los escenarios

El Indio había contado públicamente que padecía Parkinson, una enfermedad que influyó en su retiro de los recitales presenciales. Aun así, nunca se alejó por completo de la música ni de sus seguidores. En los últimos años participó de proyectos vinculados a Los Fundamentalistas y mantuvo apariciones puntuales que eran celebradas por el público.

Su salud había sido motivo de preocupación y también de rumores en distintas oportunidades. Por eso, la confirmación de su muerte este viernes tuvo una repercusión inmediata y volvió a poner en primer plano el peso emocional que su figura tenía para millones de argentinos.

Las canciones que quedan en la memoria popular

La obra del Indio Solari seguirá asociada a una lista extensa de temas que marcaron época. Entre los más recordados aparecen canciones que se transformaron en himnos de estadios, rutas, bares, encuentros familiares y generaciones enteras de fanáticos.

Ji ji ji , uno de los himnos más explosivos del rock argentino.

, uno de los himnos más explosivos del rock argentino. Juguetes perdidos , una canción ligada a la identidad ricotera.

, una canción ligada a la identidad ricotera. Un ángel para tu soledad , parte del repertorio más reconocido.

, parte del repertorio más reconocido. La bestia pop , símbolo de una etapa clave de Los Redondos.

, símbolo de una etapa clave de Los Redondos. Todo un palo, una de las canciones más cantadas por sus seguidores.

Más allá de los nombres propios, su legado está en la manera en que esas canciones fueron apropiadas por el público. El Indio no solo escribió letras: construyó un lenguaje que muchos argentinos usaron para hablar de amor, bronca, barrio, política, juventud y desencanto.

Una despedida que atraviesa generaciones

La muerte de Indio Solari abre una despedida colectiva. En redes sociales, radios, portales y grupos de fanáticos, se multiplican los mensajes que recuerdan recitales, viajes, discos y momentos personales asociados a sus canciones. Para muchos, el Indio fue una banda sonora de la vida.

Su partida deja una marca profunda en la música argentina. El Indio Solari murió, pero su obra queda instalada como una de las más potentes, masivas y singulares del rock nacional, con una comunidad de seguidores que seguirá manteniendo viva la memoria ricotera.