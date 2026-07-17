Final del mundial: los operativos de seguridad para el domingo y la gran duda sobre el regreso de la selección

Si te preguntás cómo será el dispositivo de seguridad para este domingo ante la final contra España, la respuesta es que Nación, Ciudad y Provincia ya tienen los planes listos. Sin embargo, la gran incógnita que desvela a los gobiernos es el cronograma del lunes: todavía no se sabe qué decidirán hacer Lionel Messi y el resto del plantel al volver al país.

Hasta el momento, la AFA no ha comunicado itinerarios ni si habrá celebraciones públicas. La seguridad del domingo está encaminada, pero el operativo del lunes depende exclusivamente de la voluntad de los jugadores, quienes definirán si se trasladan al predio de Ezeiza, si visitan la Casa Rosada o si realizan alguna otra actividad institucional.

El despliegue del domingo: los puntos clave

Independientemente del resultado, las autoridades esperan una movilización masiva en todo el territorio nacional. Los operativos se han diseñado para prevenir incidentes y ordenar el tránsito en zonas neurálgicas:

Epicentro en CABA: El Obelisco será nuevamente el foco principal. La Policía de la Ciudad desplegará más de 1.000 efectivos con vallados preventivos en avenidas clave como Corrientes y Roque Sáenz Peña.

El Obelisco será nuevamente el foco principal. La Policía de la Ciudad desplegará más de con vallados preventivos en avenidas clave como Corrientes y Roque Sáenz Peña. Zona Bonaerense: El Ministerio de Seguridad provincial reforzará la vigilancia en los 135 municipios, con foco especial en el conurbano, La Plata y Mar del Plata para contener aglomeraciones en plazas y centros urbanos.

El Ministerio de Seguridad provincial reforzará la vigilancia en los 135 municipios, con foco especial en el conurbano, La Plata y Mar del Plata para contener aglomeraciones en plazas y centros urbanos. Recursos tecnológicos: Se utilizarán centros de monitoreo en tiempo real para ajustar los cortes de tránsito y el despliegue de las fuerzas según la cantidad de personas que se congreguen.

Cronograma de una final histórica

La actividad oficial del domingo será extensa y demandará una logística precisa. El partido en Nueva York comienza a las 16:00 (hora argentina), pero las autoridades calculan que, entre alargue, penales y la ceremonia de premiación, el evento no concluirá antes de las 20:00.

Ese horario es determinante para la logística de traslado. El vuelo chárter de regreso desde Estados Unidos demanda unas 11 horas de viaje, lo que sitúa la llegada de la delegación a Ezeiza para la tarde del lunes, siempre dependiendo de la hora efectiva de despegue.

El antecedente de 2022 y la coordinación necesaria

La experiencia de diciembre de 2022 es la guía de los organismos de seguridad. En aquella ocasión, la multitud superó todas las previsiones, obligando a modificar los recorridos terrestres y a utilizar helicópteros para trasladar a los jugadores.

Ahora, los gobiernos buscan evitar el caos coordinando esfuerzos entre Nación, Provincia y Ciudad. No obstante, las autoridades admiten que cualquier planificación es preventiva hasta que el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, confirme formalmente qué desea hacer el plantel tras aterrizar en suelo argentino.