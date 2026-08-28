Hasta 20 cuotas sin interés en hogar y construcción: cómo acceder a la promo de Banco Nación

Por Denisse Helman
Hasta 20 cuotas sin interés en hogar y construcción: cómo acceder a la promo de banco nación

Si estás planeando renovar tu casa, comprar electrodomésticos o encarar una refacción, tenés una oportunidad clave antes de que termine el mes.

El Banco Nación (BNA) puso en marcha un beneficio especial para la compra de artículos del hogar y materiales de construcción con financiación sin costo.

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Financiación en 3, 6 y 20 cuotas sin interés

La propuesta comercial permite diferir los pagos de tus compras para equipar o mejorar la vivienda según el comercio adherido:

  • Planes habilitados: financiación disponible en 3, 6 o 20 cuotas fijas sin interés.
  • Objetivo de la medida: facilitar la compra de equipamiento y materiales para refacción de inmuebles.
  • Rubros alcanzados: artículos para el hogar, bazar, decoración y materiales de construcción.

Comercios participantes y fecha límite del beneficio

La promoción no será permanente y cuenta con un plazo determinado para realizar las compras:

  • Vigencia: el beneficio estará activo de forma continua hasta el 31 de agosto de 2026.
  • Días de uso: se puede aprovechar todos los días dentro del período informado.
  • Marcas adheridas: participan cadenas como Naldo, Arredo y Easy, entre otras firmas que figuran en la web oficial del banco.

Requisitos para acceder a las cuotas sin interés

Para validar la promoción en las líneas de caja, los usuarios deben cumplir con las condiciones operativas fijadas por la entidad:

  • Medio de pago: es obligatorio operar con la billetera MODO BNA+.
  • Tarjetas válidas: aplica para compras abonadas con tarjeta de crédito emitida por Banco Nación.
  • Modalidad de cobro: escaneando el código QR en los comercios físicos o pagando desde la aplicación oficial.

Opciones de consulta y otras promociones vigentes

La entidad financiera mantiene además otros esquemas de ahorro para el consumo diario durante las próximas semanas:

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  • Listado de locales: la nómina completa de sucursales adheridas está disponible en el sitio oficial de la banca pública.
  • Rubros complementarios: la entidad mantiene vigentes descuentos especiales en supermercados y otros comercios de cercanía.
  • Control de promociones: se recomienda verificar los límites de compra antes de confirmar el pago con la app.
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