Hasta 20 cuotas sin interés en hogar y construcción: cómo acceder a la promo de banco nación

Si estás planeando renovar tu casa, comprar electrodomésticos o encarar una refacción, tenés una oportunidad clave antes de que termine el mes.

El Banco Nación (BNA) puso en marcha un beneficio especial para la compra de artículos del hogar y materiales de construcción con financiación sin costo.

Financiación en 3, 6 y 20 cuotas sin interés

La propuesta comercial permite diferir los pagos de tus compras para equipar o mejorar la vivienda según el comercio adherido:

Planes habilitados: financiación disponible en 3, 6 o 20 cuotas fijas sin interés .

financiación disponible en . Objetivo de la medida: facilitar la compra de equipamiento y materiales para refacción de inmuebles.

facilitar la compra de equipamiento y materiales para refacción de inmuebles. Rubros alcanzados: artículos para el hogar, bazar, decoración y materiales de construcción.

Comercios participantes y fecha límite del beneficio

La promoción no será permanente y cuenta con un plazo determinado para realizar las compras:

Vigencia: el beneficio estará activo de forma continua hasta el 31 de agosto de 2026 .

el beneficio estará activo de forma continua . Días de uso: se puede aprovechar todos los días dentro del período informado.

se puede aprovechar dentro del período informado. Marcas adheridas: participan cadenas como Naldo, Arredo y Easy, entre otras firmas que figuran en la web oficial del banco.

Requisitos para acceder a las cuotas sin interés

Para validar la promoción en las líneas de caja, los usuarios deben cumplir con las condiciones operativas fijadas por la entidad:

Medio de pago: es obligatorio operar con la billetera MODO BNA+ .

es obligatorio operar con la billetera . Tarjetas válidas: aplica para compras abonadas con tarjeta de crédito emitida por Banco Nación .

aplica para compras abonadas con . Modalidad de cobro: escaneando el código QR en los comercios físicos o pagando desde la aplicación oficial.

Opciones de consulta y otras promociones vigentes

La entidad financiera mantiene además otros esquemas de ahorro para el consumo diario durante las próximas semanas: