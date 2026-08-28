Casa propia: los ejemplos de cuotas y sueldos que exige hoy cada banco para un crédito hipotecario

Si estás buscando comprar una vivienda o querés saber cuánto tenés que ganar para sacar un préstamo, el escenario crediticio acaba de registrar un anuncio clave.

El Ministerio de Economía presentó una licitación por $2 billones del FGS para inyectar fondos en los bancos y forzarlos a bajar las tasas de interés de los préstamos para la vivienda.

Las condiciones del nuevo plan oficial y la tasa máxima fijada

El programa busca ampliar la oferta de préstamos a largo plazo imponiendo reglas estrictas a las entidades que participen. La medida pondrá en juego $2 billones en tramos de $200.000 millones, exigiendo a las entidades que no superen una tasa máxima de UVA + 7,5%.

Además, el Banco Central supervisará que los créditos se liquiden a un plazo mínimo de 15 años y con un tope individual fijado en 150.000 UVA, lo que equivale a unos USD 80.000 por familia.

Cuánto hay que ganar y de cuánto es la cuota inicial según Economía

En el ejemplo oficial presentado por Luis Caputo para un crédito de USD 80.000 a 25 años, el monto financiado asciende a $120.920.000. Bajo las condiciones del plan oficial, la primera cuota se ubicaría en $865.098.

Para poder calificar a esta alternativa, el grupo familiar deberá demostrar ingresos netos por $3.460.391, debido a que la norma impone que el pago mensual no supere el 25% del sueldo de bolsillo.

La realidad del mercado: qué cobra hoy cada banco comercial

Más allá de los anuncios del Gobierno, la oferta actual de los bancos muestra valores significativamente más altos debido a las tasas vigentes:

Tasa alta: en entidades con aranceles del UVA + 15% , la cuota inicial arranca en $1.571.412 .

en entidades con aranceles del , la cuota inicial arranca en . Nivel intermedio: bancos como Galicia, Hipotecario o Comafi aplican UVA + 9,5% , con pagos de inicio en torno a $1.071.912 .

bancos como Galicia, Hipotecario o Comafi aplican , con pagos de inicio en torno a . La opción más baja: el Banco Nación mantiene la línea más accesible a UVA + 6,7%, con una cuota de $843.783.

El factor inflación y las proyecciones para la cuota

Al tratarse de préstamos que ajustan por el índice UVA, la inflación mensual impacta de manera directa en el valor del recibo a lo largo de los meses. Bajo una premisa de inflación del 2,5% mensual, una cuota intermedia de $1,07 millones trepará a $1.368.690 al cabo de un año.

A su vez, las proyecciones del mercado prevén una inflación acumulada del 29,7% para los próximos 12 meses. Por este motivo, los especialistas recomiendan evaluar la capacidad del sueldo para acompañar la inercia de precios a largo plazo antes de comprometerse.