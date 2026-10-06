Hallaron un cuerpo en el río de la plata: investigan si se trata de uno de los kayakistas desaparecidos en santa teresita

Un cuerpo sin vida fue hallado durante el último fin de semana en aguas del Río de la Plata, frente a las costas del partido bonaerense de Punta Indio, y ahora será la Justicia la que, mediante distintas pericias forenses, deberá establecer la identidad de la persona.

El hallazgo se produjo durante la jornada del domingo, cuando el cuerpo fue localizado flotando a unas 9 millas de la costa, aproximadamente 14 kilómetros. Tras recibirse el aviso correspondiente, tomó intervención personal de la Prefectura Naval Argentina, que llegó hasta el lugar, procedió a retirarlo del agua y posteriormente lo trasladó en una embarcación para dar inicio a las actuaciones de rigor.

El episodio adquirió especial relevancia debido a que desde el pasado 21 de septiembre permanecen desaparecidos Oscar Barbero, de 64 años, y Félix Mendieta, de 43, los dos kayakistas que ingresaron al mar frente a Santa Teresita y de quienes no se tuvieron más noticias.

Sin embargo, hasta el momento no existe ningún elemento concreto que permita relacionar el cuerpo encontrado en Punta Indio con alguno de los dos hombres desaparecidos. Tampoco se habría registrado en la región otra denuncia por averiguación de paradero que, en principio, pueda vincularse con este hallazgo.

El avanzado estado en el que fue encontrado el cuerpo, producto del tiempo que habría permanecido en el agua, impidió establecer mediante una primera observación el sexo, la edad o características físicas que permitan avanzar en su identificación.

Ante esta situación, todas las respuestas quedan ahora supeditadas al resultado de las pericias forenses ordenadas en el marco de la investigación, que podrían incluir estudios genéticos y cotejos de ADN para determinar fehacientemente de quién se trata.

La desaparición de Barbero y Mendieta generó durante varios días un importante operativo en aguas de la costa bonaerense, con intervención de Prefectura Naval Argentina y la Armada Argentina, ampliándose progresivamente el área de búsqueda ante la falta de novedades.

Ahora, el hallazgo registrado a varios kilómetros de la costa de Punta Indio abre una nueva instancia investigativa, aunque por el momento no existe confirmación alguna de que tenga relación con los kayakistas desaparecidos en Santa Teresita.

Las pericias serán determinantes para despejar el interrogante y establecer finalmente la identidad de la persona encontrada en el Río de la Plata.