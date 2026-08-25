Banco provincia refinancia deudas en 72 cuotas: las tasas y requisitos para ponerse al día

Si tenés atrasos en tus créditos o tarjetas de crédito, la banca pública bonaerense lanzó una alternativa clave para reestructurar tus deudas.

A través del programa Ponete al Día, podés acceder a planes de regularización de hasta 72 cuotas fijas que ya benefician a más de 100 mil clientes.

Requisitos y condiciones del programa Ponete al Día

El esquema está destinado a usuarios que registraban situaciones de mora previas al 31 de mayo de 2026.

Ofrece plazos de financiación que se extienden hasta 6 años (72 meses) con tasas de interés anuales que parten desde un piso del 31%.

El 96% de las operaciones tramitadas corresponde a personas particulares, mientras que el porcentaje restante abarca a micro y pequeñas empresas.

Tasas de interés y cuotas según el tipo de cliente

Las condiciones y beneficios varían de acuerdo con el perfil del solicitante y el canal de cobro de sus haberes:

Empleados y jubilados con cobro en el banco: acceden a un esquema especial con una tasa anual del 50% .

acceden a un esquema especial con una . Tarjeta de crédito: se habilitaron refinanciaciones de hasta 60 cuotas fijas con tasa del 41% , permitiendo recuperar el límite operativo del plástico.

se habilitaron refinanciaciones de , permitiendo recuperar el límite operativo del plástico. Monto total regularizado: la entidad ya reestructuró compromisos financieros por más de 390 mil millones de pesos.

Diagnóstico sobre el endeudamiento y la mora

Desde la conducción de la entidad señalaron que el alza en los incumplimientos responde directamente al deterioro del poder adquisitivo.

La necesidad de recurrir al financiamiento para cubrir gastos cotidianos y alimentos incrementó la demanda de soluciones para evitar ejecuciones de deuda.

El plan busca sanear la capacidad de pago de las familias para que puedan recuperar la normalidad en sus presupuestos.

Cómo solicitar la refinanciación desde el celular

El trámite puede gestionarse de forma 100% digital a través de la app de banca internet provincia o en las sucursales oficiales.

El equipo técnico analiza el legajo del cliente para definir el plazo exacto de cuotas y la tasa aplicable según los días de mora.

Una vez aprobada la propuesta, el acuerdo se consolida automáticamente en la cuenta para habilitar nuevamente los servicios financieros.