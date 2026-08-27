Alerta de los constructores: por qué las nuevas hipotecas no reactivarán las obras de inmediato

Si estás analizando los nuevos anuncios para la compra de vivienda, los empresarios del sector salieron a aclarar el impacto real del programa.
Desde la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) ponderaron el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES, pero advirtieron que la reactivación no será inmediata.
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El uso del FGS como fondeo clave de largo plazo
El presidente de CAMARCO, Gustavo Weiss, destacó la medida económica para resolver la falta de liquidez prolongada en las entidades bancarias:
- Mecanismo financiero: los bancos otorgan las hipotecas y necesitan descontarlas en el mercado con fondos de pensión o seguros.
- Origen de los fondos: el FGS administra unos u$s75.000 millones que pertenecen a los jubilados y trabajadores, aunque los gestione el Estado.
- Propuesta del sector: desde la entidad calificaron la medida como un avance, aunque sugirieron que se podrían caucionar o vender acciones privadas para ampliar la caja.
Por qué el financiamiento no generará obras de inmediato
Los constructores aclararon que el crédito no impactará de forma automática en la generación de nuevos puestos de trabajo e infraestructura:
- Destino del crédito: las líneas anunciadas por el Gobierno están dirigidas exclusivamente a la compra de unidades terminadas (usadas o a estrenar).
- Segunda etapa de reactivación: la construcción de nuevas obras solo comenzará cuando se agote el stock actual de departamentos disponibles.
- Estado de la industria: tras sufrir una caída del 25% en su actividad entre mediados de 2023 y mediados de 2024, el sector se mantiene estabilizado sin crecimiento.
Disparada en dólares del costo por metro cuadrado
Uno de los datos más alarmantes para quienes buscan edificar o comprar radica en la fuerte suba que registraron los materiales y la mano de obra:
- Incremento en pesos: desde fines de 2023 a la actualidad, el costo de construcción subió alrededor de un 230%.
- Precio por metro cuadrado: el costo de edificación pasó de los us600avaloresdeentreus1.600 y u$s1.800 por metro cuadrado.
- Impacto en el mercado: esta matriz disparó el valor de venta final de los inmuebles medidos en moneda extranjera respecto a dos años atrás.
Obras viales y concesiones en rutas nacionales
Respecto al desarrollo de infraestructura nacional, desde el sector evaluaron las alternativas de financiamiento privado y público:
- Líneas en moneda extranjera: la utilización de créditos en dólares no resulta significativa para el desarrollo residencial.
- Privatización de corredores: la concesión de 9.000 kilómetros de rutas nacionales mediante cobro de peajes permitirá reactivar parcialmente las obras viales.
- Red sin concesión: advierten que existen 31.000 kilómetros bajo la órbita de Vialidad Nacional que requerirán sí o sí fondos públicos para su mantenimiento.