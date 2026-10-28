Alerta por una fórmula infantil falsificada: qué producto identificó la Provincia

Las familias que compran fórmulas infantiles suelen revisar la edad recomendada, la fecha de vencimiento y las indicaciones del envase antes de preparar una mamadera. Sin embargo, existe otra comprobación que puede resultar decisiva: confirmar que el producto realmente fue elaborado y comercializado por la empresa que figura en su etiqueta.

La Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA) del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense emitió una nueva advertencia sanitaria el martes 27 de octubre. El organismo informó que una presentación destinada a lactantes presenta irregularidades que llevaron a identificar un producto falsificado.

La comunicación oficial incluye datos concretos para reconocer la presentación, el motivo de la investigación y un teléfono de consulta. Es importante destacar que el aviso se refiere al producto objeto de la alerta y no implica que todas las fórmulas de la marca estén cuestionadas.

Qué fórmula infantil quedó bajo alerta en la Provincia

La advertencia sanitaria identifica un alimento en polvo para propósitos médicos específicos, destinado a lactantes de 0 a 6 meses, con ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga y nucleótidos, declarado libre de gluten. La presentación figura con el nombre de fantasía AR1 y la marca Nutrilon.

En la publicación provincial se consignan además los siguientes datos de registro que aparecen vinculados al producto investigado:

Marca: Nutrilon.

Nutrilon. Nombre de fantasía: AR1.

AR1. RNE consignado: 02-031.124.

02-031.124. RNPA consignado: 02-700580.

02-700580. Grupo de edad declarado: de 0 a 6 meses.

Estos datos sirven para reconocer la presentación sobre la que se hizo la advertencia, pero no reemplazan la comprobación de lote y autenticidad. La propia DIPA remarca que la irregularidad detectada tiene que ver con la codificación utilizada en el rótulo.

Qué detectaron las autoridades y por qué se hizo la advertencia

Según el Ministerio de Desarrollo Agrario, el expediente se originó a partir de la denuncia de una persona consumidora que informó que su bebé había presentado vómitos luego de consumir la fórmula. Ese fue el hecho reportado que motivó la intervención de las autoridades; la publicación no establece por sí sola una relación clínica definitiva entre el episodio y una causa determinada.

En el descargo presentado ante la autoridad, la empresa comunicó que no reconoce como propio el sistema de identificación del lote que figura en el producto denunciado. A partir de esa información, la DIPA lo consideró una falsificación.

La dependencia provincial explicó que se desconoce dónde se elaboró el producto. Por esa razón, no puede garantizarse su inocuidad y existe un riesgo potencial para la salud de quienes lo consuman. La advertencia no afirma que todos los lotes de la marca hayan sido afectados: se refiere a los envases vinculados con la irregularidad.

Qué deben hacer las familias que tienen esa presentación

La recomendación oficial es concreta: quienes tengan en su poder productos alcanzados por la advertencia deben abstenerse de consumirlos. Para confirmar la autenticidad del código de lote, la DIPA indicó consultar a la línea de atención al consumidor de la empresa.

Verificá la denominación y presentación: si se trata de Nutrilon AR1 para lactantes de hasta seis meses, prestá atención al código de lote.

si se trata de Nutrilon AR1 para lactantes de hasta seis meses, prestá atención al código de lote. No utilices un envase sospechoso: si existen dudas sobre su autenticidad, evitá preparar la fórmula hasta aclararlas.

si existen dudas sobre su autenticidad, evitá preparar la fórmula hasta aclararlas. Consultá la autenticidad: la línea indicada oficialmente es el 0800-777-6388 .

la línea indicada oficialmente es el . Conservá la información del envase: lote, vencimiento, lugar de compra y comprobante pueden ser útiles para realizar la consulta.

lote, vencimiento, lugar de compra y comprobante pueden ser útiles para realizar la consulta. Comercios: la DIPA pidió que cese la comercialización de los productos objeto de la alerta.

Si el bebé presentó vómitos u otros síntomas luego de consumir una fórmula sobre la que existen dudas, corresponde consultar con su pediatra o un servicio de salud, especialmente cuando hay señales de deshidratación, dificultades para alimentarse o síntomas persistentes. No es conveniente improvisar cambios de alimentación en un lactante pequeño sin orientación profesional.

Una advertencia diferente a la emitida a comienzos de octubre

La Provincia ya había comunicado otra alerta sobre una fórmula láctea de la marca Nutrilon el 1.º de octubre de 2026. En esa ocasión, el organismo describió un producto con rótulo antiguo y datos de lote, elaboración y vencimiento adulterados. Sin embargo, aquella publicación consignaba otro número de RNPA: 02-700261.

La advertencia del 27 de octubre identifica específicamente a la presentación AR1 y consigna RNPA 02-700580. No hay que confundir ambos avisos ni generalizar la irregularidad a otros productos que no estén mencionados por las autoridades.

La identificación exacta es fundamental, ya que un mensaje demasiado amplio podría generar alarma injustificada entre familias que utilizan productos legítimos, mientras que uno demasiado impreciso podría impedir reconocer los envases cuestionados.

Dónde realizar una consulta oficial

Además del teléfono de la empresa indicado para comprobar los lotes, la DIPA dispone de canales de atención para consultas vinculadas con su fiscalización alimentaria. El organismo publicó el número (0221) 422-4634 y el correo [email protected].

La recomendación central sigue siendo verificar la autenticidad de los productos y no utilizar aquellos alcanzados por la alerta. En una categoría destinada a bebés de pocos meses, las autoridades sanitarias insisten en extremar los cuidados con el origen, la información del rótulo y la autorización de comercialización.