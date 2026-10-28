Anses: el gobierno oficializó la suspensión de más de 21 mil pensiones y detalló el procedimiento de revisión

Si sos titular de una prestación o tenés un familiar que cobra a través de la Anses, es urgente que revises la situación del beneficio este mes.

El Gobierno Nacional confirmó la suspensión de 21.812 Pensiones no Contributivas (PNC) por Invalidez Laboral debido a presuntas irregularidades detectadas en auditorías.

Motivos de la suspensión de las prestaciones

La medida se tomó tras constatar que miles de cobros carecían de antecedentes médicos y socioeconómicos suficientes para acreditar la condición requerida.

Asimismo, la Secretaría Nacional de Discapacidad dejó sin efecto restablecimientos cautelares previos que habían devuelto provisoriamente el beneficio a los titulares.

Plazo límite de 30 días hábiles para presentar reclamos

Las personas afectadas no perderán el trámite de forma automática, ya que se habilitó una instancia administrativa de revisión.

Los titulares dispondrán de 30 días hábiles para presentar la documentación correspondiente que justifique y respalde la continuidad del cobro mensual.

Documentos requeridos para solicitar la revisión

Para iniciar el trámite de reconsideración y evitar la baja definitiva, los beneficiarios deberán aportar la siguiente información:

Informes médicos actualizados que acrediten la invalidez.

actualizados que acrediten la invalidez. Certificados socioeconómicos vigentes.

vigentes. Justificaciones formales en caso de no haber asistido a citaciones o auditorías previas.

La presentación puede realizarse de manera virtual mediante la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) o en las oficinas territoriales de la Secretaría Nacional de Discapacidad.

Irregularidades patrimoniales detectadas en las auditorías

Durante los controles oficiales, las autoridades identificaron casos con titularidad de bienes incompatibles con la vulnerabilidad social requerida.

Se registraron beneficiarios con múltiples vehículos, varios inmuebles y propiedades de gran extensión, casos que serán evaluados individualmente para determinar la cancelación definitiva o la restitución.