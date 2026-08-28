Más sol, días más largos y temperaturas en ascenso: agosto empieza a decir adiós

Agosto comienza a transitar sus últimas horas y la provincia de Buenos Aires se prepara para vivir el último fin de semana completo del mes, con un panorama meteorológico que, en términos generales, mostrará una tendencia hacia condiciones más estables y jornadas propias de la transición entre el invierno y la primavera.

Este viernes 28 de agosto comenzó fresco en buena parte del territorio bonaerense. Las condiciones presentan algunas diferencias según la región, pero durante el día se espera un ambiente entre fresco y templado, con períodos de nubosidad y mejoramientos. En sectores del oeste provincial las temperaturas podrán acercarse o incluso superar los 20 grados, mientras que hacia el este y el área costera los registros serán algo más moderados.

Sábado con buenas condiciones

Para el sábado 29, el panorama aparece favorable en gran parte de la provincia. Se esperan temperaturas bajas durante las primeras horas, especialmente en zonas rurales del interior, pero luego el termómetro comenzará a recuperarse con el avance de la mañana y la tarde.

La presencia del sol por momentos contribuirá a generar una sensación más agradable y será una jornada propicia para las actividades al aire libre, aunque el abrigo todavía será necesario durante las primeras horas y después de la puesta del sol.

Domingo 30: el último domingo de agosto

El domingo 30 tendrá además un significado especial: será el último domingo de agosto de 2026. Las perspectivas meteorológicas mantienen la tendencia hacia condiciones relativamente estables, con períodos de sol y nubosidad variable en distintos sectores bonaerenses.

Las temperaturas continuarán mostrando la característica amplitud térmica de esta época: mañanas frías o frescas y tardes considerablemente más agradables.

Agosto se despide y septiembre está a la vuelta de la esquina

El lunes 31 será el último día de agosto y marcará la despedida de un mes que dejó jornadas de frío intenso, heladas, lluvias y también algunos anticipos de temperaturas más templadas.

Y aunque meteorológicamente todavía estaremos atravesando el invierno, el calendario comienza inevitablemente a mirar hacia la próxima estación: faltarán apenas tres semanas para la llegada de la primavera astronómica.

Hay además un cambio que ya resulta evidente: los días son cada vez más largos. Como referencia para esta época del año, entre el comienzo y el final de agosto se ganan alrededor de 55 minutos de luz natural, una transformación que se percibe especialmente durante las tardes.

De esta manera, la provincia de Buenos Aires se encamina hacia un último fin de semana de agosto con características más tranquilas, mañanas todavía frescas y tardes que empiezan a insinuar lentamente que el invierno está entrando en su tramo final.