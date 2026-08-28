Preocupación por El Niño: Habilitaron un mapa para conocer qué podría ocurrir en cada región

La posible influencia del fenómeno de El Niño vuelve a ocupar un lugar importante en la agenda del sector agropecuario de la Provincia de Buenos Aires, especialmente cuando comienza la etapa del año en la que productores y técnicos siguen con atención la evolución de las lluvias y su eventual impacto sobre los cultivos.

En ese contexto, se presentó una nueva herramienta que permite analizar cómo se comportaron históricamente distintas zonas productivas frente a este fenómeno climático y obtener información que puede resultar clave para la planificación de las próximas campañas.

La iniciativa consiste en un mapa interactivo elaborado a partir de información correspondiente a los últimos 35 años. La herramienta permite observar y comparar el comportamiento de diferentes variables vinculadas con la producción agropecuaria durante períodos caracterizados por la presencia de El Niño.

El objetivo es brindar información que ayude a productores, técnicos y otros actores del sector a evaluar escenarios y tomar decisiones con mayor respaldo, teniendo en cuenta que El Niño suele estar asociado en buena parte de la región pampeana con períodos de precipitaciones superiores a los valores habituales.

Una herramienta para anticiparse

El mapa permite consultar antecedentes históricos y analizar cómo determinados eventos climáticos incidieron sobre diferentes áreas agrícolas. La posibilidad de observar varias décadas de información ofrece una referencia especialmente útil para determinar cuáles pueden ser las regiones más expuestas a excesos de humedad y cuáles presentan comportamientos diferentes frente a estos escenarios.

La herramienta adquiere particular relevancia para la Provincia de Buenos Aires, donde la producción agrícola representa uno de los principales motores económicos y donde las condiciones meteorológicas pueden generar diferencias muy importantes entre una campaña y otra.

Además, los excesos de precipitaciones constituyen una preocupación recurrente en sectores rurales bonaerenses debido a los problemas de anegamiento, dificultades para ingresar a los campos, deterioro de caminos rurales y complicaciones para realizar tareas de siembra, aplicación o cosecha.

¿Qué significa la presencia de El Niño?

El Niño forma parte de un fenómeno climático natural conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), relacionado con variaciones en la temperatura de las aguas del océano Pacífico ecuatorial y modificaciones en la circulación atmosférica.

Su aparición puede modificar los patrones habituales de precipitaciones y temperaturas en distintas regiones del planeta. En Argentina, y particularmente en sectores de la región pampeana, históricamente los episodios de El Niño han estado asociados con una mayor probabilidad de lluvias por encima de los valores normales durante determinados períodos.

Sin embargo, esto no significa que necesariamente vaya a llover de manera extraordinaria en toda la Provincia ni que todas las localidades resulten afectadas de la misma forma. La intensidad, distribución y frecuencia de las precipitaciones dependen de numerosos factores atmosféricos, por lo que los especialistas recomiendan analizar permanentemente los pronósticos y actualizaciones oficiales.

La mirada puesta en la primavera

A pocos días de finalizar agosto y con septiembre cada vez más cerca, el comportamiento del tiempo comenzará a ser seguido especialmente por el sector agropecuario bonaerense. La primavera representa un período decisivo para numerosas actividades productivas y cualquier modificación importante en el régimen de precipitaciones puede tener consecuencias positivas o negativas.

Una adecuada disponibilidad de agua puede favorecer el desarrollo de los cultivos y mejorar las perspectivas productivas. Por el contrario, lluvias persistentes o acumulados excesivos pueden provocar saturación de los suelos, anegamientos y dificultades operativas.

Por ese motivo, disponer de herramientas que permitan comparar escenarios actuales con antecedentes históricos constituye un recurso cada vez más importante para reducir riesgos y mejorar la planificación.

Una provincia pendiente del cielo

La Provincia de Buenos Aires concentra una enorme superficie destinada a la agricultura y la ganadería, por lo que cualquier fenómeno climático de gran escala tiene repercusiones que exceden al propio sector rural.

El comportamiento de las lluvias repercute sobre la producción, el estado de los caminos rurales, el transporte, la actividad comercial y, finalmente, sobre buena parte de las economías de los pueblos y ciudades del interior.

Con septiembre a punto de comenzar y la primavera cada vez más próxima, las condiciones climáticas volverán a convertirse en protagonistas. La nueva herramienta permitirá sumar información histórica para interpretar los posibles escenarios y anticipar decisiones ante una eventual influencia de El Niño sobre el territorio bonaerense.

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