Sin presencia de Milei ni Caputo: cómo será la presentación del Presupuesto 2027 en Diputados

La cuenta regresiva para conocer los números clave del país está en marcha, pero esta vez la escena parlamentaria no tendrá la foto que muchos esperaban.

A diferencia del despliegue vivido anteriormente, el presidente Javier Milei no asistirá en persona al Congreso para exponer el proyecto económico del Poder Ejecutivo.

Sin presencia presidencial en el recinto

Desde la Casa Rosada confirmaron que el mandatario no encabezará la exposición de la “ley de leyes”, desmintiendo las versiones que indicaban una repetición de la puesta en escena del pasado.

Fuentes del oficialismo señalaron que la visita anterior obedeció a un hecho excepcional por la regla del déficit cero, y que para este turno nunca estuvo en los planes volver a asistir.

La fecha límite para el proyecto

El Poder Ejecutivo debe ingresar formalmente la iniciativa a la Cámara de Diputados antes del 15 de septiembre, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Administración Financiera.

Tampoco estará a cargo de la exposición oficial el ministro de Economía, Luis Caputo, quien mantiene su postura habitual de no acudir a las invitaciones del Poder Legislativo.

Las proyecciones económicas para 2027

El Informe de Avance sobre la Elaboración del Presupuesto anticipa que para el período 2027-2029 se busca consolidar la estabilización macroeconómica, con menor inflación y aumento de la actividad.

El Gobierno prevé un crecimiento del PBI para 2027 sustentado en la recuperación del consumo privado, la inversión productiva, el repunte de los salarios reales y un aporte positivo del sector externo.

Un debate tenso con gobernadores y aliados

En la Cámara de Diputados se prevé una discusión legislativa compleja con las bancadas aliadas y los mandatarios provinciales por el reparto de partidas y obras públicas.

Además, el tratamiento del Presupuesto 2027 coincidirá en la agenda parlamentaria con el debate del proyecto de reforma política que busca eliminar las PASO.