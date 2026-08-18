App YPF y Santander: cómo comprar acciones de la petrolera en tiempo real desde el celular

Si tenés la app de YPF en tu celular y buscás alternativas para hacer rendir tu dinero, la forma de invertir en el mercado de capitales acaba de cambiar por completo.

A través de una alianza estratégica con Santander Argentina, los usuarios ahora pueden comprar acciones de la petrolera directamente desde la aplicación, de manera directa y en horario de mercado.

Un hito inédito a nivel mundial

Esta nueva funcionalidad convierte a YPF en la primera compañía del mundo en permitir la adquisición de sus propias acciones desde su propia plataforma móvil.

El desarrollo combina la infraestructura tecnológica y financiera del banco con el ecosistema digital de la petrolera, acercando la bolsa a los consumidores cotidianos.

Operativa y horarios de mercado

Los usuarios que deseen convertirse en accionistas podrán operar la compra de títulos dentro de la app durante el horario de mercado de capitales.

Esta alternativa busca simplificar el acceso a instrumentos de inversión que históricamente requerían procesos de apertura de cuentas comisionistas más complejos.

Todo el ecosistema financiero en un solo lugar

La herramienta de inversión se suma a otras funciones ya operativas en la plataforma, como la remuneración de saldos para hacer rendir el dinero depositado.

Asimismo, la app permite realizar pagos en dólares, gestionar CVU, consultar saldos y efectuar transferencias, integrando ahorro, administración de fondos y consumo.

Inversión y soluciones abiertas para los usuarios

Desde las compañías destacaron que este avance busca consolidar un modelo de soluciones financieras abiertas e integradas a la vida cotidiana de las personas.

De esta manera, los clientes pueden concentrar sus operaciones de pago, ahorro e inversión en una misma plataforma simple y conocida sin salir de la aplicación.