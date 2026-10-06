Giro en las escuelas bonaerenses: la justicia eliminó el límite de 50 años para ser docente titular

Si querías titularizar en el sistema educativo y te veías frenado por tu fecha de nacimiento, hay un antecedente judicial clave que te interesa. La Suprema Corte declaró inconstitucional el tope de 50 años para acceder a cargos titulares docentes, ordenando que no se restrinja la inscripción a quienes superen esa edad.

Un fallo favorable que frenó la restricción en la inscripción

La resolución judicial habilitó a una docente a inscribirse en el listado oficial y postularse a la titularidad de su cargo a los 54 años.

La medida cautelar y el fallo de fondo impiden que las autoridades educativas puedan privar de la postulación por razones de edad para el ciclo lectivo 2026 y posteriores.

Exhortación formal al Poder Ejecutivo y a la Legislatura

El máximo tribunal provincial emitió una exhortación directa al Gobierno y a los legisladores para que traten la modificación o derogación del artículo 57 inc. “e” de la Ley 10.579.

Actualmente, al no haberse modificado el Estatuto Docente, cada profesional afectado se ve obligado a judicializar su caso de manera individual para ejercer su derecho.

Un criterio que atenta contra la igualdad de trato y la idoneidad

Los jueces determinaron que imponer un tope etario implica una limitación incompatible con la dignidad y la igualdad de trato garantizadas por la Constitución.

El tribunal remarcó que cumplir 50 años no revela por sí solo la falta de idoneidad para enseñar ni representa un obstáculo para la educación pública.

El debate por los costos judiciales y las costas del proceso

Pese a que el organismo estatal demandado se allanó al reclamo, la sentencia dispuso que cada parte pague los gastos derivados del juicio.

Esta decisión contó con la disidencia del juez Sergio Torres, quien sostuvo que las costas debían ser asumidas por el Estado por no haber adecuado la ley tras los reiterados fallos.