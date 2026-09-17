Giro en la seguridad de javier milei: casa militar asumirá la custodia de la quinta de olivos

Si te preguntabas por qué se activó una reestructuración relámpago en el entorno del Presidente, la respuesta combina tensión interna, visitas internacionales y alertas de inteligencia. El Gobierno decidió modificar de inmediato todo el esquema de custodia en la residencia oficial.

Casa Militar toma el control absoluto de la Quinta de Olivos

Este 17 de septiembre de 2026, el Ejecutivo confirmó que la Casa Militar, bajo la conducción del general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez, pasará a asumir la responsabilidad integral de la seguridad presidencial. La medida abarca la residencia de Olivos, sedes transitorias y la custodia del entorno familiar del mandatario.

Dependiente de la Secretaría General de la Presidencia encabezada por Karina Milei, el organismo sumará competencias exclusivas de protección tanto en territorio nacional como en desplazamientos internacionales.

Despidos de personal civil y filtraciones en el entorno

Aunque la versión oficial apunta a elevar estándares de eficiencia, fuentes de Balcarce 50 confirmaron que la medida responde a una fuerte crisis de desconfianza por filtraciones que comprometían la seguridad presidencial.

A raíz de esta situación, el Ejecutivo resolvió la desvinculación de 12 trabajadores civiles, mientras que el resto de la dotación será reubicada en distintas dependencias del Estado, incluida la Casa Rosada.

La visita del papa León XIV y el contexto internacional

Entre los fundamentos técnicos expuestos en el comunicado, el Gobierno argumentó la necesidad de prepararse ante una “escalada de la inseguridad a nivel global”.

A este escenario se suma la logística previa para la llegada del papa León XIV en noviembre, evento que implicará un alto flujo de personal externo para obras y servicios extraordinarios en la residencia.

Plazo de 60 días para la disolución de la administración anterior

Para concretar la transición, la Presidencia determinó la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos, separando de forma definitiva las áreas de custodia de las tareas operativas.

El proceso formal de traspaso de bienes y responsabilidades administrativas se completará en un plazo de 60 días. En tanto, las labores cotidianas de cocina, mantenimiento y limpieza continuarán bajo la órbita de empleados civiles.