Beneficio banco nación en movistar arena: cómo comprar entradas en 3 cuotas sin interés y con 15% de descuento

Si querés ir a ver a tus artistas preferidos sin descuidar tu economía, la respuesta para cuidar el bolsillo llegó a través del Banco Nación: ya se puede acceder a cuotas sin interés y reintegros directos para espectáculos de primer nivel.

La entidad bancaria lanzó una promoción exclusiva para comprar tickets a través de la plataforma oficial del Movistar Arena, permitiendo financiar las salidas de ocio durante los próximos meses.

Financiación en cuotas sin interés con tarjetas de crédito

Para quienes elijan diferir el costo de sus ubicaciones, el beneficio permite abonar las entradas en hasta 3 cuotas sin interés.

Esta modalidad aplica de manera directa al abonar con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el Banco Nación al momento de realizar la compra online.

15% de ahorro inmediato y tope de reintegro con tarjeta de débito

Aquellos usuarios que prefieran cancelar el pago en un solo pago también cuentan con una alternativa de ahorro exclusivo para compras digitales.

Al pagar con tarjeta de débito Mastercard Banco Nación, se obtiene un 15% de descuento con un tope de reintegro fijado en $10.000 por tarjeta, además de un límite de hasta seis entradas por persona.

Shows destacados en la cartelera para aprovechar el beneficio

La promoción resulta ideal para planificar la agenda cultural de los próximos meses y aplica a una variada lista de presentaciones confirmadas:

Disney On Ice: Ideal para vacaciones de invierno, disponible hasta el 30 de julio .

Ideal para vacaciones de invierno, disponible hasta el . Rosalía: Serie de conciertos agendados entre el 1 y el 6 de agosto .

Serie de conciertos agendados entre el . El Kuelgue: Presentación en vivo prevista para el 13 de agosto .

Presentación en vivo prevista para el . Black Eyed Peas: Regreso a la Argentina programado para el 4 de septiembre .

Regreso a la Argentina programado para el . Paren La Mano: Show especial fijado para el 11 de octubre.

Cómo comprar las entradas y acceder al descuento

El procedimiento se realiza de forma 100% digital a través de la página oficial del Movistar Arena, seleccionando el espectáculo deseado.

Al momento de efectuar el pago, el sistema aplicará automáticamente el beneficio según se utilice la tarjeta de crédito para la financiación sin recargo o la tarjeta de débito para el descuento directo.