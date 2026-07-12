Aumento del 7% para la policía bonaerense: el cronograma de pago detallado para julio y agosto

El Gobierno bonaerense oficializó un aumento salarial del 7% destinado a los efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Esta medida busca equiparar los haberes de la fuerza con los acuerdos paritarios alcanzados recientemente por otros sectores de la administración pública provincial.

La decisión administrativa, ejecutada mediante un decreto del Poder Ejecutivo, se fundamenta en la imposibilidad legal que poseen los uniformados para participar en mesas de negociación salarial directa.

Cronograma de liquidación del incremento

El porcentaje de aumento se ejecutará de manera escalonada, tomando como base el salario correspondiente al mes de junio. El esquema de pago definido por el Gobierno es el siguiente:

Un 5% de aumento que será incorporado y percibido en los haberes de julio.

que será incorporado y percibido en los haberes de julio. Un 2% adicional que se liquidará de manera complementaria durante el mes de agosto.

Impacto en la escala salarial

Con esta actualización, la Provincia pretende preservar el poder adquisitivo de los agentes en el marco de la política salarial vigente. Tras la aplicación de estos tramos, el acumulado salarial para los efectivos durante el presente año ascenderá al 16,3%.

Es fundamental destacar que este cálculo porcentual se aplica sobre las bases salariales previas. De esta manera, el ajuste busca evitar el atraso de los sueldos de la fuerza frente a la inflación provincial.

Detalles de la escala de haberes

Si bien el aumento es general, los montos finales varían según la jerarquía de cada agente dentro de la fuerza de seguridad. La escala tras los incrementos se desglosa de la siguiente manera: