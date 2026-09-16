Garbarino viajes sale a remate: desde computadoras hasta muebles de oficina, cómo participar

La marca Garbarino vuelve a aparecer en el sistema de subastas judiciales, pero esta vez a través de otra de las firmas vinculadas al grupo. Garbarino Viajes tendrá su propio remate online y la convocatoria incluye mobiliario, computadoras, impresoras, electrodomésticos y otros bienes de oficina.

La subasta abre una nueva posibilidad para quienes buscan equipamiento corporativo usado, aunque con una diferencia importante respecto de otros remates: los lotes están pensados en muchos casos para compradores que necesitan oficinas completas, mobiliario o tecnología en volumen, más que un producto suelto.

Ver también: Remate de Garbarino: Qué bienes salen a subasta y cuánto piden

Cuándo es la subasta de Garbarino Viajes

Según la ficha oficial de la subasta COM214, la inscripción comenzó el 14 de septiembre. El remate arrancará el 1 de octubre de 2026 a las 11:00 y terminará el 15 de octubre a las 11:00.

La fecha límite para anotarse fue fijada en tres días hábiles anteriores al inicio. Eso empuja el cierre al lunes 28 de septiembre, por lo que hay una ventana algo más amplia para completar el trámite y conseguir el código de postor.

Qué bienes se rematan y con qué base

La convocatoria reúne cinco lotes. En el aviso se detallan así:

Lote Contenido Precio base 1 Mobiliario y equipamiento de oficina: sillas, mesas, organizadores, pizarrones y más $6.825.190 2 Mobiliario y equipamiento: sillones, puff, percheros y soporte para TV $762.375 3 Equipamiento informático: monitores, teclados, mouse, impresoras y destructoras $3.236.725 4 Muebles organizadores, elementos de seguridad y postes separadores $1.387.275 5 Electrodomésticos y equipamiento operativo: heladera, cafetera, pava, microondas, aspiradora y caja fuerte $850.915

Además, la publicación informa que la exhibición presencial será en Avenida Cabildo 2027, 1° piso, el 17 de septiembre, y que también habrá exhibición virtual a través de un canal de YouTube indicado en el propio aviso.

Qué lote puede ser el más buscado

El lote 1 es el más voluminoso por valor y por cantidad de bienes. Puede ser atractivo para empresas, coworkings, estudios o compradores que necesiten armar un espacio de trabajo completo. El lote 3, en cambio, probablemente concentre la atención de quienes buscan tecnología e informática.

También puede llamar la atención el lote 5, porque mezcla electrodomésticos y equipamiento operativo que podría resultar útil para oficinas o emprendimientos que necesiten resolver varias cosas de una sola vez.

Cómo participar en la subasta

El mecanismo es el mismo que en otras subastas judiciales electrónicas. Los interesados deben:

Empadronarse en el sistema de subastas judiciales. Inscribirse en la subasta COM214. Obtener el código de postor asignado por el sistema. Ofertar online durante la ventana de remate.

La publicación oficial recuerda que el usuario queda efectivamente inscripto cuando recibe su código de postor, que es único, secreto y específico para la subasta.

Qué pagos debe hacer el comprador si gana

Otro punto importante es que el comprador no solo debe afrontar el precio ofertado. En el aviso judicial se detalla que, dentro de los tres días hábiles posteriores al cierre, el ganador deberá acreditar:

El total del precio ofrecido.

ofrecido. El 10% de comisión del martillero .

. El 0,25% de arancel correspondiente a la Corte Suprema.

Por eso, antes de ofertar conviene hacer la cuenta completa. En un remate judicial, el mejor negocio no siempre es el que tiene la base más baja, sino el que termina cerrando con un costo razonable para el uso que se le va a dar.

Con cinco lotes bien diferenciados y un nombre conocido detrás, Garbarino Viajes suma ahora su propio capítulo dentro de las subastas judiciales online. Y para quienes están buscando equipamiento corporativo o informático, puede transformarse en una oportunidad a seguir de cerca.