Aumento para bancarios: a cuánto llega el salario inicial y los montos clave

El gremio ya confirmó la actualización: La Bancaria acordó una suba del 1,7% para agosto que eleva el sueldo inicial a más de $2,5 millones.

A continuación, te mostramos las escalas oficiales, los adicionales por convenio y la cifra confirmada para el bono del Día del Bancario.

Ingreso inicial y acumulación paritaria de 2026

El acuerdo alcanzado entre el sindicato y las cámaras empresariales del sector fijó la nueva grilla salarial vigente desde agosto de 2026.

Aumento mensual: 1,7% para el mes de agosto, alineado con la inflación del período.

para el mes de agosto, alineado con la inflación del período. Acumulado en el año: La suba alcanza un 21,3% en los primeros ocho meses de 2026 sobre la base de diciembre de 2025.

La suba alcanza un sobre la base de diciembre de 2025. Salario inicial conformado: $2.505.061,24 de básico.

de básico. Participación en ganancias (ROE): Se suman $72.413,50 .

Se suman . Ingreso total inicial: Alcanza un piso de $2.577.474,74.

Adicionales por función, fallas de caja y títulos

La actualización contempla la suba sobre todos los conceptos remunerativos, no remunerativos y aditamentos del convenio colectivo.

Función de cajero: Quedó fijada en $163.963,06 .

Quedó fijada en . Falla de caja: $287.355,05 en moneda nacional y $82.261,33 para extranjera.

en moneda nacional y para extranjera. Títulos educativos: $27.979,69 (secundario), $65.069,99 (terciario) y $97.604,47 (universitario).

(secundario), (terciario) y (universitario). Guardería y conectividad: $416.341,95 por guardería y hasta $63.571 mensuales por conectividad.

El bono millonario por el Día del Bancario

El entendimiento reajustó la suma extraordinaria que los trabajadores perciben cada mes de noviembre.

Para la categoría inicial, el bono mínimo se estableció en $2.233.175,44.

Dicho monto se compone de un básico de $1.973.675,85 más el proporcional por el coeficiente de cada categoría, sujeto a reajustes por futuras subas.

Escala según antigüedad y cargos jerárquicos

Los básicos de la actividad varían según la trayectoria laboral y la responsabilidad del puesto.