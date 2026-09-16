Nuevas leyes en la Provincia: cobro obligatorio por Banco Provincia para salas de juego y cambios en la VTV

Los cambios alcanzaron a varios sectores clave: el Senado aprobó que los empleados de bingos y casinos cobren obligatoriamente por el Banco Provincia y pidió modernizar el sistema de la VTV.

A continuación, te detallamos los proyectos aprobados, los sectores beneficiados y los puntos de acuerdo alcanzados durante la tercera sesión ordinaria del año.

Cobro de haberes por la banca pública para personal de bingos y casinos

El proyecto de ley presentado por el diputado Rubén Eslaiman modifica la Ley Provincial N° 11.018 y obtuvo aprobación por mayoría.

A quienes alcanza: Aplica a la totalidad de los operarios y trabajadores de las salas de juego y apostadoras privadas concesionadas por el Estado.

Aplica a la totalidad de los operarios y trabajadores de las salas de juego y apostadoras privadas concesionadas por el Estado. Objetivo central: Exige que todas las instituciones y empresas del rubro abonen las remuneraciones exclusivamente a través del Banco Provincia para fortalecer a la entidad pública.

Exige que todas las instituciones y empresas del rubro abonen las remuneraciones exclusivamente a través del para fortalecer a la entidad pública. Antecedente: Acompaña el pedido formal hacia los municipios para trasladar las nóminas salariales locales a la misma banca estatal.

Pedido para sumar talleres privados a los controles de la VTV

A instancias de un proyecto impulsado por el senador Pablo Petrecca (PRO), la Cámara Alta aprobó una declaración dirigida al Poder Ejecutivo provincial.

La iniciativa insta a revisar y modernizar el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) en todo el territorio bonaerense.

El planteo central propone incorporar talleres mecánicos y concesionarios oficiales para evitar desplazamientos de más de 100 kilómetros a los automovilistas de localidades alejadas.

Paso clave para frenar la privatización de la Unidad Turística Chapadmalal

Un avance decisivo en materia turística se concretó con el proyecto presentado por la senadora Fernanda Raverta (La Cámpora).

La iniciativa, aprobada por mayoría, promueve que la Provincia realice las gestiones necesarias para recuperar la titularidad y administración del complejo histórico.

El objetivo principal radica en proteger la Unidad Turística Chapadmalal frente a posibles intentos de venta o privatización.

Avance de la “Ley Nicolás” para garantizar la seguridad en la atención médica

En un clima de consenso, el cuerpo legislativo dio visto bueno al proyecto de salud conocido bajo el nombre de “Ley Nicolás”.

La norma busca disminuir errores de diagnóstico clínico y garantizar el derecho de los pacientes a una asistencia sanitaria segura.

Tras contar con el aval conjunto en el Senado, la iniciativa pasará a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento legislativo.