Sin acuerdo por las PASO: el debate por la reforma electoral se estancó en el Senado

Si querías saber qué va a pasar con las primarias y las reglas para las próximas elecciones, la respuesta es clara: el Gobierno no logró reunir los apoyos necesarios en el Senado y el debate pasó a un cuarto intermedio.

A continuación, te mostramos los puntos claves de la discusión, las exigencias de los bloques aliados y los cambios profundos que busca implementar el proyecto oficialista.

Freno a la discusión tras cuatro meses de inactividad

La Comisión del Senado volvió a reunirse tras mantenerse sin debate desde el pasado 13 de mayo.

Sin embargo, el encuentro funcionó de manera informativa debido a la falta de quórum y a la ausencia de posturas unificadas.

Desde el bloque de La Libertad Avanza remarcaron que mantendrán la postura de eliminar las PASO sin ceder ante alternativas como la suspensión o la optatividad.

Aliados reclaman avanzar de forma independiente con Ficha Limpia

Los bloques de la UCR y el PRO impulsan una estrategia unificada para separar los dictámenes y priorizar la inhabilitación de candidatos.

Estrategia acordada: Redactar un proyecto único de Ficha Limpia junto a senadores provincialistas.

Redactar un proyecto único de Ficha Limpia junto a senadores provincialistas. Criterio de exclusión: Impedir candidaturas de dirigentes con condena en segunda instancia por delitos dolosos .

Impedir candidaturas de dirigentes con . Propuesta opositora: El peronismo planteó exigir exámenes psicofísicos y toxicológicos obligatorios para todos los postulantes.

Requisitos para partidos y financiamiento público de campañas

El texto presentado por el Ejecutivo busca modificar sustancialmente el funcionamiento presupuestario y la estructura de los partidos.

Aportes estatales: Eliminación de las partidas presupuestarias del Estado para campañas y supresión de la publicidad gratuita en medios.

Eliminación de las partidas presupuestarias del Estado para campañas y supresión de la publicidad gratuita en medios. Fondo Partidario: Se mantiene como único aporte público anual para el sostenimiento institucional.

Se mantiene como para el sostenimiento institucional. Reconocimiento de partidos: Requerirán personería en 10 distritos y un piso del 0,1% de afiliados sobre el padrón nacional .

Requerirán personería en y un piso del . Avales de listas: Se exigirá el 0,1% del padrón electoral para fórmulas presidenciales y el 0,5% del padrón local para legisladores.

Nuevas reglas en la Boleta Única y los debates presidenciales

El proyecto también incluye modificaciones sobre la logística del día de la elección y los eventos de campaña.

Se plantea incorporar en la Boleta Única de Papel el casillero de lista completa para votar la boleta entera con una sola marca.

Por otra parte, la iniciativa del oficialismo propone eliminar la obligatoriedad del debate presencial entre candidatos a la presidencia.