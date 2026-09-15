Remate de garbarino: subastan bienes desde $80. 000 y hay tecnología, muebles y electrodomésticos

La quiebra de Garbarino, una de las cadenas de electrodomésticos más conocidas de la Argentina, sigue avanzando hacia una nueva etapa: la Justicia comenzó a poner en venta distintos bienes que quedaron vinculados a la empresa y a otras sociedades del grupo.

Las nuevas subastas llaman la atención no sólo por el nombre detrás de la liquidación. Entre las publicaciones aparecen lotes con bases desde $80.000, equipamiento para antiguos locales, tecnología, muebles de oficina y hasta electrodomésticos que serán vendidos mediante el sistema de remates judiciales electrónicos.

Ver también: Remate de Garbarino: Cómo inscribirse para participar y hasta qué día hay tiempo.

Qué está rematando la Justicia tras la quiebra de Garbarino

Una de las convocatorias corresponde directamente a Garbarino S.A. y reúne bienes que quedaron en el inmueble de Potosí 4080/4084, en CABA. La publicación judicial agrupa los objetos en seis lotes diferentes.

Allí aparecen elementos que formaron parte de la estructura operativa y comercial de la compañía, con precios de reserva muy distintos según el tipo de bien.

Lote Qué incluye Precio base 1 7 zorras hidráulicas porta pallets $450.000 + IVA 2 22 racks de red, routers, patcheras y accesorios informáticos $850.000 + IVA 3 70 matafuegos y elementos contra incendios $100.000 + IVA 4 Estanterías, lockers, cámaras, postnets, cables, iluminación y materiales de rezago $80.000 + IVA 5 Mamparas, exhibidores, cajoneras, sillas, sillones, estantes y equipamiento para locales $100.000 + IVA 6 67 ventilaciones para calefones de distintas marcas $250.000 + IVA

La publicación oficial de la Corte Suprema indica que la subasta comenzará el 24 de septiembre a las 12:00 y finalizará el 7 de octubre a la misma hora.

También salen a remate tecnología y electrodomésticos vinculados a Garbarino Viajes

Pero hay otra convocatoria que probablemente resulte todavía más reconocible para quienes asocian el nombre Garbarino con tecnología y productos para el hogar.

La quiebra de Garbarino Viajes S.A. derivó en una segunda subasta con cinco lotes de mobiliario, equipamiento corporativo, informática y electrodomésticos.

Uno de los lotes incluye 10 monitores Samsung, otros monitores HP y LG, impresoras Samsung y HP, teclados, mouse y destructoras de documentos. Su precio de reserva fue fijado en $3.236.725.

Otro lote reúne directamente electrodomésticos y equipamiento operativo. Allí aparecen:

1 heladera Patrick de 280 litros .

. 1 microondas Atma de 20 litros .

. 1 aspiradora Kärcher .

. 1 pava eléctrica Oster .

. 1 cafetera eléctrica Ranser .

. 1 caloventor Liliana .

. 1 ventilador de pie Liliana .

. Un equipo de audio Philips.

Un teléfono IP Cisco.

Una caja fuerte digital con apertura electrónica y biométrica.

Todo ese conjunto integra un único lote cuyo precio de reserva es de $850.915. Es decir, los productos no se venden individualmente, sino en bloque.

Cuándo se rematan los electrodomésticos y la tecnología

La subasta correspondiente a Garbarino Viajes comenzará el 1° de octubre de 2026 a las 11:00 y se mantendrá abierta hasta el 15 de octubre.

La inscripción ya está habilitada y la publicación judicial establece que los interesados deben anotarse hasta tres días hábiles antes del inicio.

Además, la Justicia programó una exhibición presencial de los bienes para el 17 de septiembre en Avenida Cabildo 2027, primer piso, CABA. También se informó una modalidad de exhibición virtual.

El detalle completo puede consultarse en la subasta oficial de Garbarino Viajes.

Qué pasó con los electrodomésticos que estaban en las sucursales de Garbarino

Hay una diferencia importante entre estos remates y el stock tradicional que muchos recuerdan de los locales de Garbarino.

Las heladeras, televisores, lavarropas y otros productos que habían quedado en las últimas sucursales fueron objeto de una liquidación anterior. Las subastas que se están abriendo ahora corresponden a otros bienes que quedaron dentro de los procesos judiciales.

Por eso, la convocatoria actual de Garbarino S.A. está integrada principalmente por equipamiento operativo y comercial. Los electrodomésticos que aparecen ahora corresponden específicamente a los bienes de Garbarino Viajes.

Cómo participar en los remates de Garbarino

Las operaciones se realizan a través del sistema oficial de Subastas Electrónicas Judiciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Para poder ofertar, los interesados deben:

Empadronarse previamente en el sistema. Elegir la subasta en la que quieren participar. Completar la inscripción antes del cierre correspondiente. Recibir el código de postor asignado por la plataforma. Realizar las ofertas online durante el período del remate.

También hay que tener en cuenta que el valor de adjudicación no necesariamente será el único gasto. Las condiciones judiciales pueden sumar IVA, comisión del martillero, aranceles y costos de retiro o traslado.

Una liquidación que todavía puede sumar nuevos bienes

La aparición de estas primeras subastas muestra que el proceso judicial de Garbarino todavía tiene activos por liquidar. Por ahora, los bienes publicados abarcan desde restos de equipamiento de sus locales hasta tecnología y electrodomésticos de Garbarino Viajes.

Para quienes estén interesados en participar, lo más importante es revisar cada convocatoria por separado: los lotes se venden completos, tienen precios de reserva propios y fechas de inscripción diferentes.

La Justicia mantiene todas las publicaciones actualizadas dentro del portal oficial de subastas, donde también pueden consultarse las condiciones, fotografías de los bienes y requisitos que deberá cumplir quien resulte ganador.