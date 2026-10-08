Garantía previsional de ANSES: ¿quiénes cobran el 82% móvil y qué grupo quedó totalmente excluido?

Si te estás preguntando si te corresponde el cobro del 82% móvil, la respuesta depende directamente de la forma en que obtuviste tu haber previsional. La normativa confirmó cuáles son los requisitos exigidos para cobrar este beneficio complementario y qué grupo queda fuera del alcance.

La ANSES ratificó que esta garantía está destinada de forma exclusiva a quienes cumplieron estrictamente con la totalidad de los requisitos previsionales en el sistema.

El requisito central: 30 años de aportes efectivos y Prestación Básica Universal

Para acceder al 82% móvil, el sistema exige haber acreditado 30 años de servicios con aportes efectivos y percibir la Prestación Básica Universal (PBU).

Esta medida busca respaldar a quienes completaron todo su historial contributivo sin apelar a moratorias o facilidades extraordinarias.

El cobro complementario garantiza que ningún jubilado que cumpla esta condición perciba menos del 82% del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Cobertura para regímenes especiales, ex cajas y retiros por invalidez

El beneficio también abarca a los jubilados que accedieron a su haber mediante regímenes diferenciales, especiales o insalubres.

Asimismo, están contemplados los beneficiarios de retiros por invalidez con aportes regulares y los jubilados de ex cajas o institutos provinciales y municipales transferidos a la Nación.

En todos estos casos, la garantía previsional se aplica siempre que se cumpla con las condiciones vigentes para cada régimen específico.

Pensiones directas y derivadas: a quiénes alcanza

La cobertura de la normativa no se limita únicamente a los titulares de una jubilación directa.

También quedan comprendidos los beneficiarios de pensiones directas o derivadas vinculadas a cualquiera de los grupos incluidos.

De esta manera, si la prestación de origen cumplió con los aportes efectivos solicitados, la pensión correspondiente mantendrá la garantía.

La exclusión definitiva: quiénes quedan afuera del beneficio

Por disposición expresa de la Ley 27260 (Reparación Histórica), quedan totalmente excluidos del 82% móvil quienes hayan tramitado su jubilación mediante moratorias previsionales.

Aunque pertenezcan al sistema general de ANSES, el hecho de no haber acreditado los 30 años de aportes reales invalida la liquidación de este diferencial.

Por lo tanto, no basta con ser titular de un haber previsional: el origen de los aportes determina de forma definitiva la inclusión o exclusión en el beneficio.