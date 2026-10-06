Fin de una era dorada: lionel messi se despide de la selección tras 21 años de historia

El momento que ningún futbolero quería afrontar finalmente llegó y genera un nudo en la garganta de millones de hinchas. Lionel Messi se despide de la Selección argentina, cerrando un capítulo dorado que unió a todo un país.

Un recorrido histórico de 21 años vistiendo la camiseta albiceleste

La jornada de hoy invita a repasar un ciclo inolvidable de 21 años de carrera defendiendo la camiseta nacional.

A lo largo de más de dos décadas, el rosarino atravesó etapas de reconstrucción, finales dolorosas y el pico de gloria máxima que lo consagró en el fútbol mundial.

La representación de una “Argentina ideal” y el afecto unánime

Más allá de las estadísticas, el capitán logró construir una conexión sin precedentes con los hinchas de todas las edades.

A diferencia de otros grandes ídolos populares, Messi representó la “Argentina ideal” basada en la constancia, la excelencia y la capacidad de llegar a lo más alto.

El impacto generacional en los más jóvenes

La partida del Diez afecta de manera especial a niños y jóvenes que crecieron viéndolo ganar todo con la Selección.

Para las nuevas generaciones, se trata del adiós al primer gran referente futbolístico de sus vidas, quien los acostumbró a festejar títulos internacionales.

Un acuerdo colectivo que unió a 44 millones de argentinos

En un contexto atravesado por divisiones, la figura del capitán sirvió como un punto de encuentro masivo e indiscutible.

Su despedida representa el fin de un “yo colectivo” donde 44 millones de personas coincidieron en un sentimiento unánime de gratitud.

Los récords que consolidaron su leyenda en la Selección

En sus 21 años vistiendo la camiseta albiceleste, el capitán argentino disputó más de 180 partidos y convirtió 112 goles, transformándose en el máximo anotador histórico y el jugador con más presencias en la historia del combinado nacional.

Además de conquistar la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y la Copa del Mundo en Qatar 2022, Messi cierra su etapa habiendo jugado cinco Mundiales y dejando una huella imborrable que reescribió las estadísticas del fútbol mundial.