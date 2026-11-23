El golpe de calor en perros y gatos es una emergencia veterinaria que puede provocar una falla multiorgánica e incluso la muerte si no se actúa a tiempo.

A diferencia de las personas, los perros no regulan su temperatura corporal mediante el sudor, sino principalmente a través del jadeo. A continuación, te explicamos cómo identificar los primeros síntomas, qué primeros auxilios aplicar antes de llegar a la veterinaria y qué errores debés evitar.

Qué mascotas tienen mayor riesgo de sufrir un golpe de calor

El cuadro se desencadena cuando la temperatura del animal sube de forma peligrosa y su organismo no logra disipar el calor acumulado. Si bien puede afectar a cualquier mascota, existen grupos mucho más vulnerables:

Razas de hocico corto: Perros braquicéfalos (como bulldogs o pugs) y gatos de cara achatada tienen mayor dificultad para respirar y liberar calor.

Perros braquicéfalos (como bulldogs o pugs) y gatos de cara achatada tienen mayor dificultad para respirar y liberar calor. Animales sensibles: Mascotas adultas mayores, con sobrepeso, pelaje muy abundante o enfermedades cardíacas y respiratorias previas.

Síntomas de alerta: cómo diferenciarlo del cansancio común

Las primeras manifestaciones suelen confundirse con el agotamiento habitual luego de caminar o jugar, pero requieren atención urgente si aparecen tras exponerse al calor:

Respiración y salivación: Jadeo excesivo y acelerado sin poder calmarse, acompañado de babeo abundante. En los gatos, jadear con la boca abierta es una señal de máxima alerta .

Jadeo excesivo y acelerado sin poder calmarse, acompañado de babeo abundante. En los gatos, . Debilidad y desorientación: Dificultad para mantenerse en pie, caminar tambaleándose, pérdida de coordinación, vómitos o diarrea.

Dificultad para mantenerse en pie, caminar tambaleándose, pérdida de coordinación, vómitos o diarrea. Cambios en encías y gravedad: Encías muy rojas, pálidas o azuladas, además de colapso o convulsiones.

Primeros auxilios: qué hacer paso a paso antes de ir al veterinario

Ante la sospecha de un golpe de calor, las guías veterinarias RECOVER recomiendan iniciar el enfriamiento de inmediato mientras se organiza el traslado a una clínica:

Retirar del calor y mojar con agua fresca: Llevarlo a la sombra o bajo aire acondicionado y aplicar agua corriente fresca en el tronco y el abdomen , asegurándose de que llegue hasta la piel y no quede solo sobre el pelaje.

Llevarlo a la sombra o bajo aire acondicionado y aplicar , asegurándose de que llegue hasta la piel y no quede solo sobre el pelaje. Ventilar y controlar tiempos: Usar un ventilador para acelerar la pérdida de calor. Si se tiene termómetro rectal, detener el enfriamiento activo al llegar a 39,7 °C – 40 °C ; si no hay termómetro, enfriar durante unos 15 minutos sin demorar el viaje.

Usar un ventilador para acelerar la pérdida de calor. Si se tiene termómetro rectal, detener el enfriamiento activo al llegar a ; si no hay termómetro, enfriar durante sin demorar el viaje. Traslado obligatorio: Acudir de urgencia al veterinario incluso si el animal parece recuperado, ya que el cuadro puede dejar lesiones internas no visibles.

Qué nunca debés hacer y cómo prevenir emergencias en casa

En medio de la urgencia, algunas prácticas caseras empeoran la situación: nunca apliques hielo directo sobre el cuerpo, no lo cubras por completo con toallas mojadas (impiden disipar el calor), no lo fuerces a tomar agua si está desorientado y no lo dejes solo.

Para evitar que tu perro o gato llegue a una situación límite durante los días calurosos, tené en cuenta estas medidas preventivas: