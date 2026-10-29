Fin de los alias tradicionales: visa y mastercard preparan transferencias con dólar cripto y pagos instantáneos

Si usás transferencias todos los días y querés saber cómo cambiarán los pagos digitales, la llegada de nuevas tecnologías globales promete transformar el sistema.

Las grandes redes de tarjetas avanzan con sistemas para realizar envíos de dinero instantáneos sin necesidad de utilizar el clásico alias bancario.

El desembarco del dólar cripto en las transferencias internacionales

Para competir en el mercado de pagos rápidos, los gigantes globales comenzaron a integrar la stablecoin USDC en sus estructuras operativas.

Visa sumó a la billetera Inyo Global para operar con moneda digital en envíos internacionales.

sumó a la billetera Inyo Global para operar con moneda digital en envíos internacionales. Mastercard habilitó a su subsidiaria BVNK para procesar pagos y transferencias bajo este mismo formato.

Cómo funcionan las transacciones sin alias mediante AFT

El sistema se basa en operaciones de fondeo de cuenta conocidas como AFT (Account Funding Transactions), que permiten retirar fondos de una tarjeta al instante.

Los especialistas destacan que este formato ofrece disponibilidad de fondos las 24 horas, los 365 días del año, superando los límites horarios bancarios tradicionales.

La respuesta del sistema local con pagos NFC de COELSA

En paralelo al avance de las tarjetas internacionales, la infraestructura local prepara sus propias alternativas para simplificar los cobros y envíos.

COELSA impulsa el desarrollo de pagos NFC por aproximación entre dispositivos, permitiendo enviar y recibir pesos acercando celulares compatibles sin depender de marcas extranjeras.

El rol clave de la regulación del Banco Central y las comisiones

El éxito de cada sistema dependerá de las normativas que aplique la autoridad monetaria sobre los costos de transacción y las comisiones finales.

Mientras las redes internacionales ofrecen alcance global y financiación, los sistemas locales apuntan a reducir costos y mantener el control de los datos dentro del ecosistema nacional.