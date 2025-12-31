Fin de año trágico en Ruta 3: Tres muertos tras choque e incendio de micro, auto y camioneta en Monte

Un grave siniestro vial se registró en la madrugada de este miércoles 31 de diciembre sobre la Ruta Nacional N° 3, a la altura del acceso a la localidad de Videla Dorna, partido de Monte, dejando como saldo preliminar al menos tres personas fallecidas.

Según la información oficial, alrededor de las 0:45 horas, los Bomberos Voluntarios de San Miguel del Monte fueron alertados por un accidente de tránsito con incendio de un vehículo. Al arribar al lugar, constataron una colisión múltiple que involucró a un micro de larga distancia, un automóvil y una camioneta.

El micro transportaba 43 pasajeros y, como consecuencia del fuerte impacto, su chofer quedó atrapado entre los hierros, falleciendo pocos minutos después, pese al intenso trabajo de los rescatistas.

La situación más dramática se dio en el automóvil de menor porte, que se incendió por completo. En su interior fueron halladas dos personas calcinadas en los asientos delanteros. Las autoridades continúan trabajando para determinar si había más ocupantes en el rodado.

En tanto, una camioneta también se vio involucrada en el siniestro; sus dos ocupantes resultaron ilesos, sin necesidad de traslado hospitalario.

Las víctimas fatales fueron trasladadas a la morgue del hospital local, mientras se desarrollan las actuaciones judiciales correspondientes. En el lugar trabajaron personal policial, bomberos voluntarios y servicios de emergencia de San Miguel del Monte.

Si bien la Ruta 3 ya se encuentra habilitada al tránsito, se solicita circular con extrema precaución, debido a que continúan tareas operativas y peritajes en la zona