Fin de año trágico en Ruta 3: Tres muertos tras choque e incendio de micro, auto y camioneta en Monte

Francisco Díaz
ACCIDENTE EN RUTA 3 31 12 25

Un grave siniestro vial se registró en la madrugada de este miércoles 31 de diciembre sobre la Ruta Nacional N° 3, a la altura del acceso a la localidad de Videla Dorna, partido de Monte, dejando como saldo preliminar al menos tres personas fallecidas.

Según la información oficial, alrededor de las 0:45 horas, los Bomberos Voluntarios de San Miguel del Monte fueron alertados por un accidente de tránsito con incendio de un vehículo. Al arribar al lugar, constataron una colisión múltiple que involucró a un micro de larga distancia, un automóvil y una camioneta.

El Clima en Año Nuevo: ¿Mesa adentro o mesa afuera en Provincia de Buenos Aires?
Mirá también:

El Clima en Año Nuevo: ¿Mesa adentro o mesa afuera en Provincia de Buenos Aires?

El micro transportaba 43 pasajeros y, como consecuencia del fuerte impacto, su chofer quedó atrapado entre los hierros, falleciendo pocos minutos después, pese al intenso trabajo de los rescatistas.

La situación más dramática se dio en el automóvil de menor porte, que se incendió por completo. En su interior fueron halladas dos personas calcinadas en los asientos delanteros. Las autoridades continúan trabajando para determinar si había más ocupantes en el rodado.

En tanto, una camioneta también se vio involucrada en el siniestro; sus dos ocupantes resultaron ilesos, sin necesidad de traslado hospitalario.

Las víctimas fatales fueron trasladadas a la morgue del hospital local, mientras se desarrollan las actuaciones judiciales correspondientes. En el lugar trabajaron personal policial, bomberos voluntarios y servicios de emergencia de San Miguel del Monte.

Si bien la Ruta 3 ya se encuentra habilitada al tránsito, se solicita circular con extrema precaución, debido a que continúan tareas operativas y peritajes en la zona

Verano 2026 en marcha: Kicillof relanza los paradores ReCreo en Miramar y Villa Gesell
Mirá también:

Verano 2026 en marcha: Kicillof relanza los paradores ReCreo en Miramar y Villa Gesell
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Cuenta dni banco provincia 2026
Cuenta DNI Enero 2026: Cambia el beneficio en carnicerías y llegan los “Súper Reintegros” de verano
Provincia
whatsapp deja funcionar celulares 2026
¡Urgente! WhatsApp deja de funcionar en estos celulares en menos de 48 horas: la lista negra del 2026
Sociedad Tecnología
clima inicio 2026 provincia buenos aires
El Clima en Año Nuevo: ¿Mesa adentro o mesa afuera en Provincia de Buenos Aires?
Provincia
Alerta clima PBA
Alerta en Provincia de Buenos Aires: tormentas, granizo y ola de calor para despedir el 2025
Provincia
Accidente ruta 2 pila lezama
Tragedia en Ruta 2: un día que debía ser de festejo quedó marcado por el dolor
Lezama
multas provincia buenos aires aumento
Aumentan las multas en Provincia de Buenos Aires: nuevos valores y el requisito clave para salir a la ruta este 2026
Provincia
Fatal accidente en la Ruta 2: Un muerto y dos heridos tras violento vuelco en Lezama
Lezama

Más leídas