Cierran y unifican Registros del Automotor: qué distritos bonaerenses están alcanzados por la medida

El Gobierno nacional avanzó con una profunda reorganización del sistema de Registros de la Propiedad Automotor que tendrá impacto directo en la provincia de Buenos Aires. La medida contempla la unificación de cientos de registros en todo el país y el cierre definitivo de distintas dependencias, algunas de ellas ubicadas en importantes distritos bonaerenses.

La decisión fue oficializada este lunes 31 de agosto mediante la Resolución 411/2026 del Ministerio de Justicia, publicada en el Boletín Oficial. La normativa establece la unificación de Registros Seccionales que actualmente se encuentran bajo la responsabilidad de una misma persona, además de la supresión de 14 oficinas intervenidas y el cierre operativo de otras dependencias cuya eliminación había sido determinada anteriormente.

La reorganización permitirá reducir formalmente 368 Registros Seccionales en todo el país, aunque esto no significa que todos ellos vayan a cerrar físicamente. En numerosos casos se trata de oficinas o competencias que ya estaban administradas por un mismo responsable y que ahora quedarán reunidas bajo una única estructura registral.

En la provincia de Buenos Aires, entre las dependencias alcanzadas por cierres concretos aparecen registros ubicados en los distritos de General Pueyrredón, La Matanza, Vicente López, Ituzaingó, Morón, Olavarría, Necochea, Lanús, Esteban Echeverría, Bahía Blanca y Bragado.

Entre las oficinas bonaerenses que deberán cerrar se encuentran Mar del Plata Nº 2 y Mar del Plata Nº 9, La Matanza Nº 3, Olivos Nº 7, Ituzaingó Nº 1 y el Registro de Motovehículos de Morón C.

A estas dependencias se suman otras cuya supresión había sido establecida anteriormente y cuyo cierre operativo ahora deberá concretarse: Olavarría Nº 1, Necochea Nº 2, Lanús Nº 6, Esteban Echeverría Nº 3, Bahía Blanca Nº 6 y Lanús Nº 7. También están comprendidos los Registros de Motovehículos de Bragado A, Necochea B y Lanús B, además del Registro de Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y Créditos Prendarios de Olavarría.

De esta manera, tomando las oficinas mencionadas, los distritos bonaerenses directamente alcanzados por cierres son: General Pueyrredón (Mar del Plata), La Matanza, Vicente López (Olivos), Ituzaingó, Morón, Olavarría, Necochea, Lanús, Esteban Echeverría, Bahía Blanca y Bragado.

La Resolución 411/2026 establece además un plazo máximo de 30 días hábiles para concretar el cierre operativo de las delegaciones incluidas en los anexos correspondientes. Durante ese proceso deberán reorganizarse la documentación, los trámites pendientes y las competencias que pasarán a otras dependencias.

Desde el Ministerio de Justicia sostienen que la medida forma parte del Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor, cuyo objetivo es simplificar la estructura administrativa, concentrar competencias y avanzar hacia una mayor digitalización de los trámites.

Un punto importante para los usuarios es que la reducción anunciada de 368 registros no equivale al cierre físico de 368 oficinas. Parte sustancial de la medida consiste en unificar códigos, denominaciones y competencias de registros que ya funcionan bajo una misma administración. Los cierres efectivos corresponden específicamente a las dependencias que fueron suprimidas y a aquellas cuya eliminación había quedado pendiente de ejecución.

La reorganización comenzará ahora a materializarse en todo el país y será la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios la encargada de instrumentar los cierres y determinar cómo serán absorbidos los trámites y competencias de las oficinas eliminadas.